https://sputniknews.com.tr/20221026/abd-yapimi-f-35-jetlerinin-karistigi-kazalar-hakkinda-bilinmesi-gereken-her-sey-1062718826.html

ABD yapımı F-35 jetlerinin karıştığı kazalar hakkında bilinmesi gereken her şey

ABD yapımı F-35 jetlerinin karıştığı kazalar hakkında bilinmesi gereken her şey

ABD, '21. yüzyılın en gelişmiş savaş uçağı' reklamı yaparak kendi yapımı olan F-35 jetlerine alıcı bulmaya çalışıyor. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T13:00+0300

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multimedya

infografik

jet kazası

abd

f-35

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Fakat F-35 jetlerinin kullanımı sırasında her şey pürüzsüz gidiyormuş gibi görünmüyor, zira uçağı satın alan ülkelerden düzenli olarak teknik sorun ya da yere çakılma haberleri geliyor. F-35 jetlerinin düşmesiyle sonuçlanan kazaları ve sebeplerini Sputnik’in infografiğinde görebilirsiniz.

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2022

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infografik, jet kazası, abd, f-35, инфографика