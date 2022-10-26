https://sputniknews.com.tr/20221026/abd-yapimi-f-35-jetlerinin-karistigi-kazalar-hakkinda-bilinmesi-gereken-her-sey-1062718826.html
ABD yapımı F-35 jetlerinin karıştığı kazalar hakkında bilinmesi gereken her şey
ABD yapımı F-35 jetlerinin karıştığı kazalar hakkında bilinmesi gereken her şey
ABD, '21. yüzyılın en gelişmiş savaş uçağı' reklamı yaparak kendi yapımı olan F-35 jetlerine alıcı bulmaya çalışıyor. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T13:00+0300
2022-10-26T13:00+0300
2022-10-26T13:02+0300
multimedya
infografik
jet kazası
abd
f-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062716135_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a6f096c922b40ef6bdac2f4c7b8f87e.png
Fakat F-35 jetlerinin kullanımı sırasında her şey pürüzsüz gidiyormuş gibi görünmüyor, zira uçağı satın alan ülkelerden düzenli olarak teknik sorun ya da yere çakılma haberleri geliyor. F-35 jetlerinin düşmesiyle sonuçlanan kazaları ve sebeplerini Sputnik’in infografiğinde görebilirsiniz.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062716135_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2dfec84900dae0cd0b8b44080592e2d1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, jet kazası, abd, f-35, инфографика
infografik, jet kazası, abd, f-35, инфографика
ABD yapımı F-35 jetlerinin karıştığı kazalar hakkında bilinmesi gereken her şey
13:00 26.10.2022 (güncellendi: 13:02 26.10.2022) Abone ol
ABD, '21. yüzyılın en gelişmiş savaş uçağı' reklamı yaparak kendi yapımı olan F-35 jetlerine alıcı bulmaya çalışıyor.
Fakat F-35 jetlerinin kullanımı sırasında her şey pürüzsüz gidiyormuş gibi görünmüyor, zira uçağı satın alan ülkelerden düzenli olarak teknik sorun ya da yere çakılma haberleri geliyor.
F-35 jetlerinin düşmesiyle sonuçlanan kazaları ve sebeplerini Sputnik’in infografiğinde görebilirsiniz.