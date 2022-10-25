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WSJ: Suudi Prensi, kapalı toplantıda Biden'ın akıl sağlığıyla alay etti
WSJ: Suudi Prensi, kapalı toplantıda Biden'ın akıl sağlığıyla alay etti
Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'n kapalı bir toplantıda, göreve gelmesinden bu yana gaflarıyla öne çıkan ABD... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T11:49+0300
2022-10-25T11:50+0300
dünya
suudi arabistan
abd
muhammed bin selman
joe biden
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79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve gaflarıyla konuşulurken, son dönemde OPEC+'in petrol üretimini kesme kararını destekleyen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.Wall Street Journal (WJ) gazetesi, Bin Selman'ın kapalı bir toplantı esnasında Biiden'ın akıl sağlığıyla alay ettiğini aktardı.Gazeteye konuşan kaynaklar, prensin eski Başkan Donald Trump'ı tercih ettiğini söylediğini ve aynı zamanda Biden'ın gaflarıyla dalga geçtiğini belirtti.İddia, Prens Faysal tarafından yalanlandı. Faysal, yaptığı açıklamada, "İsimsiz kaynaklar tarafından ortaya atılan bu iddialar tamamen asılsızdır. Krallığın liderleri, karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin önemine olan inançları nedeniyle ABD başkanlarına her zaman en büyük saygıyı gösterdiler" ifadelerini kullandı.Geçen haftalarda Biden'ın daha önce de Kuzey Carolina'da bir üniversitede yaptığı konuşmanın ardından eli havada beklemesi 'boşlukla el sıkıştı' yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.Aynı şekilde Biden, Eylül ayında Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı'ndaki konuşmasının ardından da yönünü şaşırıp, bir süre sağa ve sola hareket ettikten sonra çıkışa ulaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221016/suudi-arabistandan-abdye-kralligin-rusyanin-yaninda-yer-aldigi-yonundeki-suclamalara-sasiriyoruz-1062388730.html
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suudi arabistan, abd, muhammed bin selman, joe biden
suudi arabistan, abd, muhammed bin selman, joe biden

WSJ: Suudi Prensi, kapalı toplantıda Biden'ın akıl sağlığıyla alay etti

11:49 25.10.2022 (güncellendi: 11:50 25.10.2022)
© AAABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
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Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'n kapalı bir toplantıda, göreve gelmesinden bu yana gaflarıyla öne çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığıyla alay ettiğini yazdı.
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve gaflarıyla konuşulurken, son dönemde OPEC+'in petrol üretimini kesme kararını destekleyen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
Wall Street Journal (WJ) gazetesi, Bin Selman'ın kapalı bir toplantı esnasında Biiden'ın akıl sağlığıyla alay ettiğini aktardı.
Gazeteye konuşan kaynaklar, prensin eski Başkan Donald Trump'ı tercih ettiğini söylediğini ve aynı zamanda Biden'ın gaflarıyla dalga geçtiğini belirtti.
İddia, Prens Faysal tarafından yalanlandı. Faysal, yaptığı açıklamada, "İsimsiz kaynaklar tarafından ortaya atılan bu iddialar tamamen asılsızdır. Krallığın liderleri, karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin önemine olan inançları nedeniyle ABD başkanlarına her zaman en büyük saygıyı gösterdiler" ifadelerini kullandı.
Geçen haftalarda Biden'ın daha önce de Kuzey Carolina'da bir üniversitede yaptığı konuşmanın ardından eli havada beklemesi 'boşlukla el sıkıştı' yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.
Aynı şekilde Biden, Eylül ayında Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı'ndaki konuşmasının ardından da yönünü şaşırıp, bir süre sağa ve sola hareket ettikten sonra çıkışa ulaşmıştı.
Suudi Arabistan - ABD - Riyad - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
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