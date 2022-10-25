https://sputniknews.com.tr/20221025/twitter-kubali-haber-kuruluslarini-da-etiketlemeye-basladi-1062678046.html

Twitter, Kübalı haber kuruluşlarını da etiketlemeye başladı

Twitter, Kübalı haber kuruluşlarını da etiketlemeye başladı

Twitter, Küba'nın önde gelen medya kuruluşlarının hesaplarını 'devlet bağlantılı' olarak etiketledi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T12:54+0300

2022-10-25T12:54+0300

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Etiket, Küba Komünist Partisi'nin (KKP) resmi gazetesi Granma, Tribuna de La Haban, Juventud Rebelde, Agencia Cubana de Noticias ve Cubadebate gibi hesaplara eklendi.Twitter'ın etiketleme işlemine tepki gösteren Komünist Parti Merkez Komite üyesi Rogelio Polanco, 'algoritma manipülasyonu' olarak tanımladığı bu adımın 'bazı medyaların diğerlerine göre görünürlüğünü azaltmak için atıldığını' söyledi.Haber portalı Cubadebate ise, konuyla ilgili yayınladığı makalede, etiketleme işleminin 'ülkenin kamu medyasını sansürlediğini ve damgaladığını' ve 'etiketli medya paylaşımlarının alıcılarını ve potansiyel okuyucularını etkilediğini' söyledi. Cubadebate direktörü Randy Alonso Falcon, "Twitter, imparatorluğun söylemini desteklemeyen medyayı aşağılayıcı bir şekilde etiketliyor" ifadelerini kullandı.Twitter, daha önce de Çin ve Rusya'ya bağlı medya kuruluşlarını da 'devlete bağlı medya' olarak etiketlemişti.

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