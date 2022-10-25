https://sputniknews.com.tr/20221025/turkiyeyi-ziyaret-eden-cekyali-bakan-abnin-rus-gazi-almamasini-bekliyorum-1062675676.html
Türkiye'yi ziyaret eden Çekyalı Bakan: AB'nin Rus gazı almamasını bekliyorum
Türkiye'yi ziyaret eden Çekyalı Bakan: AB'nin Rus gazı almamasını bekliyorum
AB’nin dönem başkanlığını yürüten Çekyalı bakan Sikela, “Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almamasını bekliyorum” dedi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T12:14+0300
2022-10-25T12:14+0300
2022-10-25T12:20+0300
çekya
doğalgaz
türkiye
üs
avrupa'da enerji krizi
rusya
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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Çekya’nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, JETCO toplantısı çerçevesinde Türkiye’yi ziyaret etti. Ankara’da düzenlenen Ekonomik Forum toplantısında, Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz merkezi kurma önerisini Dünya’dan Mehmet Kaya’ya değerlendiren Sikela, “Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almamasını bekliyorum” dedi.Türkiye'de kurulacak merkez nasıl çalışacak?Avrupa’daki gaz ve petrol tedarikine yönelik ciddi bir tartışma ortamı olduğunu ve Rusya’dan yapılan ithalatın büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Jozef Sikela, Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki olağanüstü artıştan Rusya’nın manipülasyonu olduğunu söyledi.Avrupa’nın Rus fosil yakıtlarını almakta azaltma ve sınırlamaya karar verdiği bir dönemin yaşandığını belirten Sikela, “Avrupa, bir savaş olduğu sürece, AB üyesi devletlerin Rus gazını ve petrolünü ithal etmeme kararı bulunuyor” hatırlatmasında bulundu. Türkiye’de bir merkez kurulması önerisine yönelik olarak ise Bakan Sikela, “Soru şu: Bu merkez nasıl çalışacak? Çünkü Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almayacağını bekliyorum” dedi.İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 5 milyar euroJozef Sikela, Türkiye’deki temaslarından memnun olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar euroya yükseltme hedefinin konulduğunu hatırlattı. Temaslarında somut sonuçlar elde edilecek girişimler üzerinde durduklarını kaydetti.Her iki ülkenin sayısallaşma ve sürdürülebilirlik alanlarında özellikle teknolojik gelişim için birbirinden öğrenebileceği çok şey olduğunu kaydeden Sikela, geçmişte her iki ülkenin yenilenebilir kaynakların geliştirilmesine yönelik teknolojilerde zayıf kaldığını ancak hızlı bir atılımın içinde olduklarını vurguladı. Jozef Sikela, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji arzı içinde payının artırılması yönünde daha hızlı bir ivme gösterdiğini ve son yıllardaki bu başarının dikkat çekici olduğunu vurguladı.Çekya’nın sayısal dönüşüm alanında akıllı şehirlerde ciddi başarıları olduğunun altını çizen Sikela, “Yeni bir teknolojilerin, sayısallaştırmanın imkanlarıyla insanların yaşamlarını nasıl daha iyi hale getiririz, şehirlerdeki yaşamı nasıl iyileştirebiliriz konusunda Expo Dubai’de konseptleri sunduk ve bu alanda başarılıyız. Bu alan sizlere sunmak istediğimiz bir alandır ve birlikte geliştirme konusunda da işbirliği yapabiliriz” dedi.Smart City uygulamaları üzerinde çalışan Çekya şirketleri bu alanda Avrupa’da önemli çözüm sunan şirketler arasında bulunuyor. Prag’da akıllı şehir yönetimi uygulamalarının reel ortamda denendiği bir program da uygulanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafik yönetimi için Çekya şirketinin sunduğu bir çözümü kullanmaya başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221025/enerji-bakani-donmez-gaz-ussu-icin-biz-hazirliklarimizi-yapiyoruz-1062674280.html
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çekya, doğalgaz, türkiye, üs, rusya
çekya, doğalgaz, türkiye, üs, rusya
Türkiye'yi ziyaret eden Çekyalı Bakan: AB'nin Rus gazı almamasını bekliyorum
12:14 25.10.2022 (güncellendi: 12:20 25.10.2022) Abone ol
AB’nin dönem başkanlığını yürüten Çekyalı bakan Sikela, “Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almamasını bekliyorum” dedi.
Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Çekya’nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela,
JETCO toplantısı çerçevesinde Türkiye’yi ziyaret
etti. Ankara’da düzenlenen Ekonomik Forum toplantısında, Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz
merkezi kurma önerisini Dünya’dan Mehmet Kaya
’ya değerlendiren Sikela, “Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almamasını bekliyorum” dedi.
Türkiye'de kurulacak merkez nasıl çalışacak?
Avrupa’daki gaz ve petrol tedarikine yönelik ciddi bir tartışma ortamı olduğunu ve Rusya’dan yapılan ithalatın büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Jozef Sikela, Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki olağanüstü artıştan Rusya’nın manipülasyonu olduğunu söyledi.
Avrupa’nın Rus fosil yakıtlarını almakta azaltma ve sınırlamaya karar verdiği bir dönemin yaşandığını belirten Sikela, “Avrupa, bir savaş olduğu sürece, AB üyesi devletlerin Rus gazını ve petrolünü ithal etmeme kararı bulunuyor” hatırlatmasında bulundu. Türkiye’de bir merkez kurulması önerisine yönelik olarak ise Bakan Sikela, “Soru şu: Bu merkez nasıl çalışacak? Çünkü Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almayacağını bekliyorum” dedi.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 5 milyar euro
Jozef Sikela, Türkiye’deki temaslarından memnun olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar euroya yükseltme hedefinin konulduğunu hatırlattı. Temaslarında somut sonuçlar elde edilecek girişimler üzerinde durduklarını kaydetti.
Her iki ülkenin sayısallaşma ve sürdürülebilirlik alanlarında özellikle teknolojik gelişim için birbirinden öğrenebileceği çok şey olduğunu kaydeden Sikela, geçmişte her iki ülkenin yenilenebilir kaynakların geliştirilmesine yönelik teknolojilerde zayıf kaldığını ancak hızlı bir atılımın içinde olduklarını vurguladı. Jozef Sikela, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji arzı içinde payının artırılması yönünde daha hızlı bir ivme gösterdiğini ve son yıllardaki bu başarının dikkat çekici olduğunu vurguladı.
Çekya’nın sayısal dönüşüm alanında akıllı şehirlerde ciddi başarıları olduğunun altını çizen Sikela, “Yeni bir teknolojilerin, sayısallaştırmanın imkanlarıyla insanların yaşamlarını nasıl daha iyi hale getiririz, şehirlerdeki yaşamı nasıl iyileştirebiliriz konusunda Expo Dubai’de konseptleri sunduk ve bu alanda başarılıyız. Bu alan sizlere sunmak istediğimiz bir alandır ve birlikte geliştirme konusunda da işbirliği yapabiliriz” dedi.
Smart City uygulamaları üzerinde çalışan Çekya şirketleri bu alanda Avrupa’da önemli çözüm sunan şirketler arasında bulunuyor. Prag’da akıllı şehir yönetimi uygulamalarının reel ortamda denendiği bir program da uygulanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafik yönetimi için Çekya şirketinin sunduğu bir çözümü kullanmaya başlamıştı.