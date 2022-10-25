https://sputniknews.com.tr/20221025/turkiyenin-gundemi-basortusu-ve-kultur-devrimi-1062677027.html

Türkiye'nin gündemi: 'Başörtüsü' ve 'kültür devrimi'

Türkiye'nin gündemi: 'Başörtüsü' ve 'kültür devrimi'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' açıklamasının ardından başlayan tartışma, iktidar ve muhalefet arasındaki önemli gerilim hatlarından biri haline geldi... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T12:32+0300

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yolcu yolunda gerek

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24.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 24.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa'da 'başörtüsü' ile ilgili değişiklik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, hem başörtülü hem de başı açık olan kadınların haklarını teminat altına alan bir düzenleme yapılacağını, gerekirse referanduma da gidilebileceğini bildirdi.Türban tartışmaları devam ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Türkiye'de 'kültür devrimi' açıklamaları ise gündeme başta muhalefet olmak üzere çeşitli kesimlerin tepkisini çekti. "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" diyen Ünal, daha sonra yaptığı bir ek açıklamada 'Cumhuriyet'i değil, kültür devrimini kastettiğini' söyledi:"Bugün 'Bir Kitap Okudum' etkinliğinde gençlerle Cemil Meriç’in Bu Ülkesini konuştuk. Kamus bir milletin hafızasıdır cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet’e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız."Enver Aysever, gündeme damgasını vuran konuları dinleyici yorumlarıyla birlikte ele aldı.

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