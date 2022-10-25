https://sputniknews.com.tr/20221025/thyden-yurt-ici-ucuslarda-ailelere-yuzde-20-indirim-1062672855.html

THY'den yurt içi uçuşlarda ailelere yüzde 20 indirim

THY'den yurt içi uçuşlarda ailelere yüzde 20 indirim

THY iç hat uçuşlarında, birlikte seyahat edecek üç kişi ve üzeri ailelere ekonomi sınıfında geçerli yüzde 20 indirim imkanı sunuyor. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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uçak

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Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında ailelere yönelik kampanya başlattı.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yurt içi uçuşları kullanacak ailelere yönelik başlatılan kampanyada, Miles&Smiles üyesi yolcular 11 Nisan 2023'e kadar biletlerini alarak, 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında indirimli seyahat edebilecek.Kampanya sadece THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli olacak, Anadolujet seferleri ve Kıbrıs uçuşları kapsam dışında kalacak.Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/aile-indirimi" internet adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221004/thyden-ic-hatlarda-erken-rezervasyon-kampanyasi-1061930257.html

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türkiye, thy, indirim, uçak, yolcu