https://sputniknews.com.tr/20221025/thy-rusya-ucuslarinda-kovid-19-tedbirlerinin-kaldirildigini-duyurdu-1062693320.html
THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu
THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY) Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T18:37+0300
2022-10-25T18:37+0300
2022-10-25T18:41+0300
koronavirüs
rusya
thy
kovid-19
türkiye
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THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadesi kullanıldı.
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rusya, thy, kovid-19, türkiye
rusya, thy, kovid-19, türkiye
THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu
18:37 25.10.2022 (güncellendi: 18:41 25.10.2022) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY) Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı.
THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadesi kullanıldı.