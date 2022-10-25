https://sputniknews.com.tr/20221025/thy-rusya-ucuslarinda-kovid-19-tedbirlerinin-kaldirildigini-duyurdu-1062693320.html

THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T18:37+0300

2022-10-25T18:37+0300

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koronavirüs

rusya

thy

kovid-19

türkiye

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THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadesi kullanıldı.

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