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THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu
THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY) Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
rusya
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THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadesi kullanıldı.
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rusya, thy, kovid-19, türkiye
rusya, thy, kovid-19, türkiye

THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

18:37 25.10.2022 (güncellendi: 18:41 25.10.2022)
© AATHY- Tivat
THY- Tivat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY) Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı.
THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadesi kullanıldı.
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