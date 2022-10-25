https://sputniknews.com.tr/20221025/the-economist-ukraynanin-enerji-altyapisina-yonelik-saldirilar-oldukca-etkili-gorunuyor-1062692443.html

The Economist: Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar oldukça etkili görünüyor

The Economist: Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar oldukça etkili görünüyor

İngiliz Economist dergisi, enerji sektöründeki uzmanlara dayandırarak verdiği haberinde, Rusya'nın Ukrayna'nın kritik enerji altyapısını devre dışı bırakma... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T18:12+0300

2022-10-25T18:12+0300

2022-10-25T18:13+0300

ukrayna krizi

the economist

ukrayna

rusya

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Haberde, Ukrayna enerji şirketi DTEK sözcüsünün “Onlar (Rus ordusu) hedeflerini özenle seçiyorlar, bunu çok metodik bir şekilde yapıyorlar. Orduya enerji sektöründen profesyoneller de yardım ediyor” sözlerine yer verilerek, şirketin bir başka yetkilisinin “Ukrayna enerji sektörünün en önemli sorunlarından biri de ekipman eksikliği. Batılı şirketlerden yapılan tedarikler, Rus ordusu tarafından yok edilenler karşısında ‘okyanusta bir damla’" şeklindeki ifadeleri aktarıldı.Heberde, Ukrayna’nın Sovyet voltaj şemasını kullanması nedeniyle Batı Avrupa sistemleri için tasarlanan transformatörlerin devre dışı kalan Ukrayna sistemlerinin yerini alamayacağına dikkat çekilerek, “Sovyet döneminden kalma ekipmanı bulabileceğiniz tek yer (Doğu ve Orta Avrupa'da) eski transformatörlerin bulunduğu depolar. Ukraynalı yetkililer, bu ülkelere yedek parça için sökülebilecek çalışmayan durumdaki bloklar da dahil olmak üzere sahip oldukları stoklara bakmaları için adeta yalvarıyor” ifadeleri kullanıldı.Haberde ayrıca, Ukrayna elektrik şebekesiyle uyumlu ekipman bileşenlerinin genellikle sipariş üzerine yapıldığı ve hazırlanmalarının altı aydan üç yıla kadar bir zaman alabileceği belirtilerek, Kiev'in Batılı şirketlerden siparişlerine ‘öncelik’ vermelerini istediği kaydedildi.

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