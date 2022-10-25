https://sputniknews.com.tr/20221025/serena-williams-tenisi-henuz-birakmadigini-acikladi-1062679007.html
Serena Williams, tenisi henüz bırakmadığını açıkladı
Serena Williams, tenisi henüz bırakmadığını açıkladı
ABD Açık'tan elendiği 3. tur maçının ardından kortlara veda ettiği düşünülen ABD'li tenisçi Serena Williams, henüz emekli olmadığını söyledi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T13:29+0300
2022-10-25T13:29+0300
2022-10-25T13:39+0300
serena williams
tenis
spor
emeklilik
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Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams, 3 Eylül'deki karşılaşmadan beri katıldığı ilk kamuya açık etkinlikte ise spor dünyasını şaşırtan bir açıklama yaptı.41 yaşındaki Serena Williams, sahibi olduğu yatırım şirketi Serena Ventures'ın tanıtımı için katıldığı ABD'nin San Francisco kentindeki TechCrunch Disrupt Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Emekli olmadım. Geri dönme ihtimalim çok yüksek. Evimde bir tenis kortu bulunuyor. Emeklilik üzerine hala düşünmedim" ifadelerini kullandı.Williams, ağustos ayında Vogue dergisine verdiği röportajda, hayatının sonraki aşamasına hazır olduğunu söyleyerek tenisi bırakacağı sinyalini vermiş ancak Ajla Tomljanovic'e 2-1 yenildiği maçın ardından kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmıştı.Williams, ABD Açık'tan elendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında emeklilik kararını gözden geçirip geçirmeyeceği sorularına, "Bilmiyorum. Bunu düşünmedim." dedikten sonra gelecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ı kastederek, "Avustralya'yı her zaman çok sevdim" diye konuşmuştu.Tenis tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Serena Williams'ın kariyerinde 23'ü grand slam turnuvalarında olmak üzere 73 tekler şampiyonluğu ve 4 olimpiyat altın madalyası bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220809/serena-williams-emekliye-ayrilacagini-duyurdu-1059708640.html
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serena williams, tenis, emeklilik
serena williams, tenis, emeklilik
Serena Williams, tenisi henüz bırakmadığını açıkladı
13:29 25.10.2022 (güncellendi: 13:39 25.10.2022) Abone ol
ABD Açık'tan elendiği 3. tur maçının ardından kortlara veda ettiği düşünülen ABD'li tenisçi Serena Williams, henüz emekli olmadığını söyledi.
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams, 3 Eylül'deki karşılaşmadan beri katıldığı ilk kamuya açık etkinlikte ise spor dünyasını şaşırtan bir açıklama yaptı.
41 yaşındaki Serena Williams, sahibi olduğu yatırım şirketi Serena Ventures'ın tanıtımı için katıldığı ABD'nin San Francisco kentindeki TechCrunch Disrupt Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Emekli olmadım. Geri dönme ihtimalim çok yüksek. Evimde bir tenis kortu bulunuyor. Emeklilik üzerine hala düşünmedim" ifadelerini kullandı.
Williams, ağustos ayında Vogue dergisine verdiği röportajda, hayatının sonraki aşamasına hazır olduğunu söyleyerek tenisi bırakacağı sinyalini vermiş ancak Ajla Tomljanovic'e 2-1 yenildiği maçın ardından kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmıştı.
Williams, ABD Açık'tan elendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında emeklilik kararını gözden geçirip geçirmeyeceği sorularına, "Bilmiyorum. Bunu düşünmedim." dedikten sonra gelecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ı kastederek, "Avustralya'yı her zaman çok sevdim" diye konuşmuştu.
Tenis tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Serena Williams'ın kariyerinde 23'ü grand slam turnuvalarında olmak üzere 73 tekler şampiyonluğu ve 4 olimpiyat altın madalyası bulunuyor.