https://sputniknews.com.tr/20221025/saglik-ocagindan-nikah-masasina-biri-90-digeri-77-yasinda-olan-yasli-cift-evlendi-1062683115.html
Sağlık ocağından nikah masasına: Biri 90, diğeri 77 yaşında olan yaşlı çift evlendi
Sağlık ocağından nikah masasına: Biri 90, diğeri 77 yaşında olan yaşlı çift evlendi
Avcılar'daki bir sağlık ocağında tanışan 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, nikah masasına oturdu. Evlilik teklifinin kendisinden... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T14:55+0300
2022-10-25T14:55+0300
2022-10-25T15:27+0300
nikah
avcılar
yaşam
yaşlı
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Eşini kaybettikten sonra Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan 4 çocuk babası 77 yaşındaki PTT'den emekli Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturan daha önce evlilik yapmayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı.Görüşmeye başlayan Özdemir ile Erdoğan yaşamlarını birlikte geçirmeye karar verdi.Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak evlenmek istediklerini bildirirken, nikahlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi. Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaşlı çiftinnikahlarını kıyarken, evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir'e verdi. Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu" diye konuştu. Avcılar Belediye Başkanı Başkan Hançerli "Bugün çok özel bir nikah kıydık, onlar çok heyecanlı. Onların heyecanı bize de bulaştı" dedi.
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nikah, avcılar, yaşlı
Sağlık ocağından nikah masasına: Biri 90, diğeri 77 yaşında olan yaşlı çift evlendi
14:55 25.10.2022 (güncellendi: 15:27 25.10.2022) Abone ol
Avcılar'daki bir sağlık ocağında tanışan 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, nikah masasına oturdu. Evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirten Habibe Özdemir, "Birbirimizi sevdik. Beğendim, oldu" dedi.
Eşini kaybettikten sonra Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan 4 çocuk babası 77 yaşındaki PTT'den emekli Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturan daha önce evlilik yapmayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı.
Görüşmeye başlayan Özdemir ile Erdoğan yaşamlarını birlikte geçirmeye karar verdi.
Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak evlenmek istediklerini bildirirken, nikahlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi.
Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaşlı çiftinnikahlarını kıyarken, evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir'e verdi. Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu" diye konuştu.
Avcılar Belediye Başkanı Başkan Hançerli "Bugün çok özel bir nikah kıydık, onlar çok heyecanlı. Onların heyecanı bize de bulaştı" dedi.