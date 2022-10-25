https://sputniknews.com.tr/20221025/rusyada-tutuklu-abdli-basketbolcu-grinerin-temyiz-basvurusu-reddedildi-1062693181.html
Rusya'da tutuklu ABD'li basketbolcu Griner'in temyiz başvurusu reddedildi
Rusya'da tutuklu ABD'li basketbolcu Griner'in temyiz başvurusu reddedildi
Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in, Rus mahkemesine yaptığı itirazın reddine karar verildi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T18:36+0300
2022-10-25T18:36+0300
2022-10-25T18:36+0300
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Moskova Bölgesel Mahkemesi'nde, uyuşturucu bulundurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li basketbolcu Griner'in, cezasının hafifletilmesi için yaptığı temyiz başvurusuyla ilgili dava görüldü.Mahkeme, Griner'in itirazını reddederek, verilen cezanın geçerli olduğuna karar verdi. ABD'den karara tepkiABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Griner'in, temyiz başvurusunun reddedildiğinden haberdar olduklarını belirterek, Rusya'da 'düzmece bir yargı sürecine' maruz kaldığını iddia etti. Griner, Temmuz ayında çıktığı mahkemede uyuşturucu bulundurduğunu kabul etmişti. Griner'in bir an önce salıverilmesi çağrısı yapan Sullivan, Biden yönetiminin son günlerde Rusya ile Griner ve bu ülkede tutuklu başka bir Amerikan vatandaşı Paul Whelan'ın serbest kalması için görüşmeler yaptığına işaret etti.Sullivan, yurt dışında 'haksız yere tutuklanan' Amerikan vatandaşlarının salıverilmesi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20220707/amerikali-basketbolcu-griner-uyusturucu-kacakciligi-sucunu-kabul-etti-1058446268.html
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rusya, brittney griner, uyuşturucu, abd
rusya, brittney griner, uyuşturucu, abd
Rusya'da tutuklu ABD'li basketbolcu Griner'in temyiz başvurusu reddedildi
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Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in, Rus mahkemesine yaptığı itirazın reddine karar verildi.
Moskova Bölgesel Mahkemesi'nde, uyuşturucu bulundurmak ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li basketbolcu Griner'in, cezasının hafifletilmesi için yaptığı temyiz başvurusuyla ilgili dava görüldü.
Mahkeme, Griner'in itirazını reddederek, verilen cezanın geçerli olduğuna karar verdi.
ABD'den karara tepki
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Griner'in, temyiz başvurusunun reddedildiğinden haberdar olduklarını belirterek, Rusya'da 'düzmece bir yargı sürecine' maruz kaldığını iddia etti. Griner, Temmuz ayında çıktığı mahkemede uyuşturucu bulundurduğunu kabul etmişti.
Griner'in bir an önce salıverilmesi çağrısı yapan Sullivan, Biden yönetiminin son günlerde Rusya ile Griner ve bu ülkede tutuklu başka bir Amerikan vatandaşı Paul Whelan'ın serbest kalması için görüşmeler yaptığına işaret etti.
Sullivan, yurt dışında 'haksız yere tutuklanan' Amerikan vatandaşlarının salıverilmesi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.