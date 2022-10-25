https://sputniknews.com.tr/20221025/rusya-lideri-putin-ozel-askeri-operasyonun-ihtiyaclarini-karsilamaya-yonelik-net-bir-plan-olmali-1062694155.html
Rusya lideri Putin: Özel askeri operasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik net bir plan olmalı
Rusya lideri Putin: Özel askeri operasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik net bir plan olmalı
Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatın ihtiyaçlarını karşılamak için net bir plan oluşturulması gerektiğini belirtti. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T19:08+0300
2022-10-25T19:08+0300
2022-10-25T19:09+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da yürütülen özel askeri harekatın ihtiyaçlarına yönelik koordinasyon kurulu toplantısında, operasyonda yer alan güçlerin ihtiyaçlarını karşılamak için net bir plan oluşturulması gerektiğini söyledi. Putin, “Gerçek duruma, farklı alanlardaki gerçek ihtiyaçlara odaklanmamız gerekiyor, net bir plan olmalı” dedi.
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vladimir putin, rusya
Rusya lideri Putin: Özel askeri operasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik net bir plan olmalı
19:08 25.10.2022 (güncellendi: 19:09 25.10.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatın ihtiyaçlarını karşılamak için net bir plan oluşturulması gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da yürütülen özel askeri harekatın ihtiyaçlarına yönelik koordinasyon kurulu toplantısında, operasyonda yer alan güçlerin ihtiyaçlarını karşılamak için net bir plan oluşturulması gerektiğini söyledi.
Putin, “Gerçek duruma, farklı alanlardaki gerçek ihtiyaçlara odaklanmamız gerekiyor, net bir plan olmalı” dedi.