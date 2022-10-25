https://sputniknews.com.tr/20221025/rusya-lideri-putin-ozel-askeri-operasyonun-ihtiyaclarini-karsilamaya-yonelik-net-bir-plan-olmali-1062694155.html

Rusya lideri Putin: Özel askeri operasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik net bir plan olmalı

Rusya lideri Putin: Özel askeri operasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik net bir plan olmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatın ihtiyaçlarını karşılamak için net bir plan oluşturulması gerektiğini belirtti. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T19:08+0300

2022-10-25T19:08+0300

2022-10-25T19:09+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da yürütülen özel askeri harekatın ihtiyaçlarına yönelik koordinasyon kurulu toplantısında, operasyonda yer alan güçlerin ihtiyaçlarını karşılamak için net bir plan oluşturulması gerektiğini söyledi. Putin, “Gerçek duruma, farklı alanlardaki gerçek ihtiyaçlara odaklanmamız gerekiyor, net bir plan olmalı” dedi.

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vladimir putin, rusya