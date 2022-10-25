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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/rusya-lideri-putin-ozel-askeri-operasyonun-ihtiyaclarini-karsilamaya-yonelik-net-bir-plan-olmali-1062694155.html
Rusya lideri Putin: Özel askeri operasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik net bir plan olmalı
Rusya lideri Putin: Özel askeri operasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik net bir plan olmalı
Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatın ihtiyaçlarını karşılamak için net bir plan oluşturulması gerektiğini belirtti. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T19:08+0300
2022-10-25T19:09+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da yürütülen özel askeri harekatın ihtiyaçlarına yönelik koordinasyon kurulu toplantısında, operasyonda yer alan güçlerin ihtiyaçlarını karşılamak için net bir plan oluşturulması gerektiğini söyledi. Putin, “Gerçek duruma, farklı alanlardaki gerçek ihtiyaçlara odaklanmamız gerekiyor, net bir plan olmalı” dedi.
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vladimir putin, rusya
vladimir putin, rusya

Rusya lideri Putin: Özel askeri operasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik net bir plan olmalı

19:08 25.10.2022 (güncellendi: 19:09 25.10.2022)
© Sputnik / Алексей Бабушкин / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин провел заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
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Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatın ihtiyaçlarını karşılamak için net bir plan oluşturulması gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da yürütülen özel askeri harekatın ihtiyaçlarına yönelik koordinasyon kurulu toplantısında, operasyonda yer alan güçlerin ihtiyaçlarını karşılamak için net bir plan oluşturulması gerektiğini söyledi.

Putin, “Gerçek duruma, farklı alanlardaki gerçek ihtiyaçlara odaklanmamız gerekiyor, net bir plan olmalı” dedi.
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