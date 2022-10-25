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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/rusya-disisleri-rusya-karsiti-karar-akpmnin-rusyaya-yonelik-saldirganliginin-kaniti-1062702014.html
Rusya Dışişleri: Rusya karşıtı karar, AKPM'nin Rusya'ya yönelik saldırganlığının kanıtı
Rusya Dışişleri: Rusya karşıtı karar, AKPM'nin Rusya'ya yönelik saldırganlığının kanıtı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM), 13 Ekim'de onayladığı Rus karşıtı karar ile Rusya’ya karşı... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T22:39+0300
2022-10-25T22:39+0300
ukrayna krizi
rusya
avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
yaptırım
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Açıklamada, “Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 13 Ekim'deki toplantısında Avrupa Konseyi ülkelerine kabul edilemez çağrılar içeren yeni Rus karşıtı kararı onaylayarak, son derece agresif çizgiye bağlı kaldığını gösterdi. Bu, Rusya'nın Mart 2022'de tarafsızlığını kaybeden ve Kiev rejiminin son sekiz yıldır Donbass'ta sivilleri bombalayarak yarattığı dehşeti görmezden gelen Avrupa Konseyi'nden ayrılma kararının doğruluğunu bir kez daha gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.Daha önce AKPM, Rusya'daki siyasi partileri ‘terörizme ortak olmakla’ suçlayan kararı onaylamıştı. Belgede ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin soruşturulması için özel uluslararası bir mahkeme oluşrurulması, Kiev'e hava savunma sistemleri sağlanması ve ülkenin yeniden inşasının finanse edilmesi önerilmişti.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin 6 Ekim’de Rusya’ya yönelik bazı yaptırım kararları aldığı hatırlatılarak bu tür tek taraflı eylemlerin 'gayrimeşru' olduğu vurgulandı.AKPM'nin 13 Ekim’de Rusya’ya karşı aldığı kararın da anımsatıldığı açıklamada, dostane olmayan eylemlere cevap olarak Rusya’ya girişi yasaklanan AB'ye üye devletlerin temsilcilerinin listesinin genişletildiği kaydedildi.Herhangi bir isim listesinin yer almadığı açıklamada, önlemlerin bazı AKPM üyeleri için de geçerli olduğuna işaret edildi.AB, Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanma referandumlarında ezici çoğunlukla 'evet' çıkmasının ardından 6 Ekim’de 8. yaptırım paketini kabul etmişti.Paketin onaylanmasıyla Rusya’ya karşı ticari yasaklar ve bu ülkenin petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren yeni yaptırımlar kabul edilmişti.AB’nin yaptırım listesine, son dönemde Ukrayna'da savaşı tırmandırmaktan sorumlu tuttuğu 30 yeni isim ve 7 kuruluş eklenmişti.
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rusya, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), yaptırım
rusya, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), yaptırım

Rusya Dışişleri: Rusya karşıtı karar, AKPM'nin Rusya'ya yönelik saldırganlığının kanıtı

22:39 25.10.2022
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinRusya-Avrupa Birliği
Rusya-Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM), 13 Ekim'de onayladığı Rus karşıtı karar ile Rusya’ya karşı son derece agresif çizgiye bağlı kaldığını teyit ettiği belirtildi.
Açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 13 Ekim'deki toplantısında Avrupa Konseyi ülkelerine kabul edilemez çağrılar içeren yeni Rus karşıtı kararı onaylayarak, son derece agresif çizgiye bağlı kaldığını gösterdi. Bu, Rusya'nın Mart 2022'de tarafsızlığını kaybeden ve Kiev rejiminin son sekiz yıldır Donbass'ta sivilleri bombalayarak yarattığı dehşeti görmezden gelen Avrupa Konseyi'nden ayrılma kararının doğruluğunu bir kez daha gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce AKPM, Rusya'daki siyasi partileri ‘terörizme ortak olmakla’ suçlayan kararı onaylamıştı. Belgede ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin soruşturulması için özel uluslararası bir mahkeme oluşrurulması, Kiev'e hava savunma sistemleri sağlanması ve ülkenin yeniden inşasının finanse edilmesi önerilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin 6 Ekim’de Rusya’ya yönelik bazı yaptırım kararları aldığı hatırlatılarak bu tür tek taraflı eylemlerin 'gayrimeşru' olduğu vurgulandı.
AKPM'nin 13 Ekim’de Rusya’ya karşı aldığı kararın da anımsatıldığı açıklamada, dostane olmayan eylemlere cevap olarak Rusya’ya girişi yasaklanan AB'ye üye devletlerin temsilcilerinin listesinin genişletildiği kaydedildi.
Herhangi bir isim listesinin yer almadığı açıklamada, önlemlerin bazı AKPM üyeleri için de geçerli olduğuna işaret edildi.

AB, Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanma referandumlarında ezici çoğunlukla 'evet' çıkmasının ardından 6 Ekim’de 8. yaptırım paketini kabul etmişti.
Paketin onaylanmasıyla Rusya’ya karşı ticari yasaklar ve bu ülkenin petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren yeni yaptırımlar kabul edilmişti.
AB’nin yaptırım listesine, son dönemde Ukrayna'da savaşı tırmandırmaktan sorumlu tuttuğu 30 yeni isim ve 7 kuruluş eklenmişti.
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