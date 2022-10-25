https://sputniknews.com.tr/20221025/reisi-cok-kutuplu-dunyanin-insasina-sadece-bati-ulkeleri-karsi-cikmaya-devam-ediyor-1062687459.html
Reisi: Çok kutuplu dünyanın inşasına sadece Batı ülkeleri karşı çıkmaya devam ediyor
Reisi: Çok kutuplu dünyanın inşasına sadece Batı ülkeleri karşı çıkmaya devam ediyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, çok kutuplu dünya düzeninin inşasına yalnızca Batı ülkelerinin karşı çıktığını söyledi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T16:22+0300
2022-10-25T16:22+0300
2022-10-25T16:23+0300
dünya
ibrahim reisi
iran
batı
çok kutuplu dünya
tahran
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği’nin Tahran’daki 18. Genel Kurul toplantısı kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Çok kutuplu dünyanın inşası durdurulamaz. Zaten Batı dünyasının dışında artık çok sayıda güç merkezi oluştu. Yeni dünya, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi bölgesel örgütler yardımıyla inşa ediliyor. İran’ın dünyadaki ve bölgedeki varlığı, dostlarıyla birlikte büyüyecek. İran, özgürlük seven ülkeleri desteklemeye devam edecek. İran, Rusya ile ilişkileri geliştirme konusunu ciddiye alıyor” ifadesini kullandı.Çok kutupluluk karşıtlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Reisi, “ABD, yaptırımların çalışmadığını artık anladı. Bu nedenle diğer yöntemlere başvuruyor. Enformasyon terörü, baş beladır. ABD, İran’da karışıklık çıkarttı, ama başarısız oldu. Çok kutuplu dünyanın inşasına sadece Batı ülkeleri karşı çıkmaya devam ediyor” dedi.
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ibrahim reisi, iran, batı, çok kutuplu dünya, tahran
ibrahim reisi, iran, batı, çok kutuplu dünya, tahran
Reisi: Çok kutuplu dünyanın inşasına sadece Batı ülkeleri karşı çıkmaya devam ediyor
16:22 25.10.2022 (güncellendi: 16:23 25.10.2022) Abone ol
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, çok kutuplu dünya düzeninin inşasına yalnızca Batı ülkelerinin karşı çıktığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği’nin Tahran’daki 18. Genel Kurul toplantısı kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Çok kutuplu dünyanın inşası durdurulamaz. Zaten Batı dünyasının dışında artık çok sayıda güç merkezi oluştu. Yeni dünya, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi bölgesel örgütler yardımıyla inşa ediliyor. İran’ın dünyadaki ve bölgedeki varlığı, dostlarıyla birlikte büyüyecek. İran, özgürlük seven ülkeleri desteklemeye devam edecek. İran, Rusya ile ilişkileri geliştirme konusunu ciddiye alıyor” ifadesini kullandı.
Çok kutupluluk karşıtlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Reisi, “ABD, yaptırımların çalışmadığını artık anladı. Bu nedenle diğer yöntemlere başvuruyor. Enformasyon terörü, baş beladır. ABD, İran’da karışıklık çıkarttı, ama başarısız oldu. Çok kutuplu dünyanın inşasına sadece Batı ülkeleri karşı çıkmaya devam ediyor” dedi.