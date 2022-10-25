https://sputniknews.com.tr/20221025/reisi-cok-kutuplu-dunyanin-insasina-sadece-bati-ulkeleri-karsi-cikmaya-devam-ediyor-1062687459.html

Reisi: Çok kutuplu dünyanın inşasına sadece Batı ülkeleri karşı çıkmaya devam ediyor

Reisi: Çok kutuplu dünyanın inşasına sadece Batı ülkeleri karşı çıkmaya devam ediyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, çok kutuplu dünya düzeninin inşasına yalnızca Batı ülkelerinin karşı çıktığını söyledi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T16:22+0300

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dünya

ibrahim reisi

iran

batı

çok kutuplu dünya

tahran

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği’nin Tahran’daki 18. Genel Kurul toplantısı kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Çok kutuplu dünyanın inşası durdurulamaz. Zaten Batı dünyasının dışında artık çok sayıda güç merkezi oluştu. Yeni dünya, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi bölgesel örgütler yardımıyla inşa ediliyor. İran’ın dünyadaki ve bölgedeki varlığı, dostlarıyla birlikte büyüyecek. İran, özgürlük seven ülkeleri desteklemeye devam edecek. İran, Rusya ile ilişkileri geliştirme konusunu ciddiye alıyor” ifadesini kullandı.Çok kutupluluk karşıtlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Reisi, “ABD, yaptırımların çalışmadığını artık anladı. Bu nedenle diğer yöntemlere başvuruyor. Enformasyon terörü, baş beladır. ABD, İran’da karışıklık çıkarttı, ama başarısız oldu. Çok kutuplu dünyanın inşasına sadece Batı ülkeleri karşı çıkmaya devam ediyor” dedi.

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