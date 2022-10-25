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https://sputniknews.com.tr/20221025/polonyada-7si-turk-5i-afgan-toplam-12-kacak-gocmen-yakalandi-1062679953.html
Polonya’da 7'si Türk, 5'i Afgan toplam 12 kaçak göçmen yakalandı
Polonya’da 7'si Türk, 5'i Afgan toplam 12 kaçak göçmen yakalandı
Polonya'nın Çekya sınırındaki Cieszyn kasabasında Polonya Sınır Muhafızları 7'si Türk vatandaşı 5'i Afgan 12 kaçak göçmeni yakaladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T13:37+0300
2022-10-25T13:37+0300
dünya
türkiye
afgan sığınmacı
polonya
çekya
kaçak göçmenler
kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
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Polonya'nın Çekya sınırındaki Cieszyn kasabasında 12 kaçak göçmen yakalandı. Polonya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, 43 yaşındaki bir Gürcü vatandaşı tarafından kullanılan yük kamyonun durdurulmasının ardından yapılan aramada kamyonun yük taşıma kısmında saklanan 7'si Türk vatandaşı 5'i Afgan 12 düzensiz göçmen tespit edildiği aktarıldı. Kaçak göçmenlerin Slovakya'dan Polonya'ya kanun dışı yollarla geçtikleri ve üzerlerinde hiçbir seyahat belgesi bulunmadığı açıklandı. 12 kaçak göçmen gözaltına alınırken, kamyonun kullanan Gürcü vatandaşı ise yaşadığı sınır geçişlerini organize etmek suçundan dolayı tutuklanarak Zywiec Bölge Savcılığı tarafından hukuki işlemler başlatıldı.
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türkiye, afgan sığınmacı, polonya, çekya, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı
türkiye, afgan sığınmacı, polonya, çekya, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı

Polonya’da 7'si Türk, 5'i Afgan toplam 12 kaçak göçmen yakalandı

13:37 25.10.2022
© İHA / MERT ÜRKMEZPolonya sınır muhafızı
Polonya sınır muhafızı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© İHA / MERT ÜRKMEZ
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Polonya'nın Çekya sınırındaki Cieszyn kasabasında Polonya Sınır Muhafızları 7'si Türk vatandaşı 5'i Afgan 12 kaçak göçmeni yakaladı.
Polonya'nın Çekya sınırındaki Cieszyn kasabasında 12 kaçak göçmen yakalandı.
Polonya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, 43 yaşındaki bir Gürcü vatandaşı tarafından kullanılan yük kamyonun durdurulmasının ardından yapılan aramada kamyonun yük taşıma kısmında saklanan 7'si Türk vatandaşı 5'i Afgan 12 düzensiz göçmen tespit edildiği aktarıldı.
Kaçak göçmenlerin Slovakya'dan Polonya'ya kanun dışı yollarla geçtikleri ve üzerlerinde hiçbir seyahat belgesi bulunmadığı açıklandı. 12 kaçak göçmen gözaltına alınırken, kamyonun kullanan Gürcü vatandaşı ise yaşadığı sınır geçişlerini organize etmek suçundan dolayı tutuklanarak Zywiec Bölge Savcılığı tarafından hukuki işlemler başlatıldı.
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