https://sputniknews.com.tr/20221025/polonyada-7si-turk-5i-afgan-toplam-12-kacak-gocmen-yakalandi-1062679953.html

Polonya’da 7'si Türk, 5'i Afgan toplam 12 kaçak göçmen yakalandı

Polonya’da 7'si Türk, 5'i Afgan toplam 12 kaçak göçmen yakalandı

Polonya'nın Çekya sınırındaki Cieszyn kasabasında Polonya Sınır Muhafızları 7'si Türk vatandaşı 5'i Afgan 12 kaçak göçmeni yakaladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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Polonya'nın Çekya sınırındaki Cieszyn kasabasında 12 kaçak göçmen yakalandı. Polonya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, 43 yaşındaki bir Gürcü vatandaşı tarafından kullanılan yük kamyonun durdurulmasının ardından yapılan aramada kamyonun yük taşıma kısmında saklanan 7'si Türk vatandaşı 5'i Afgan 12 düzensiz göçmen tespit edildiği aktarıldı. Kaçak göçmenlerin Slovakya'dan Polonya'ya kanun dışı yollarla geçtikleri ve üzerlerinde hiçbir seyahat belgesi bulunmadığı açıklandı. 12 kaçak göçmen gözaltına alınırken, kamyonun kullanan Gürcü vatandaşı ise yaşadığı sınır geçişlerini organize etmek suçundan dolayı tutuklanarak Zywiec Bölge Savcılığı tarafından hukuki işlemler başlatıldı.

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