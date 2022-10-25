https://sputniknews.com.tr/20221025/obama-doneminin-savunma-bakani-ashton-carter-hayatini-kaybetti-1062691154.html
Obama döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti
Obama döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti
Barack Obana döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T17:10+0300
2022-10-25T17:10+0300
2022-10-25T17:10+0300
dünya
ashton carter
abd
pentagon
ölüm
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Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın son Savunma Bakanı olarak görev yapan Ashton Carter hayatını kaybetti. Ailes tarafından yapılan açıklamada, Carter'ın Boston'da ani kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı. Carter, Şubat 2015'ten Ocak 2017'ye kadar Savunma Bakanlığı'nı yönetmişti.
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ashton carter, abd, pentagon, ölüm
ashton carter, abd, pentagon, ölüm
Obama döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti
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Barack Obana döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın son Savunma Bakanı olarak görev yapan Ashton Carter hayatını kaybetti.
Ailes tarafından yapılan açıklamada, Carter'ın Boston'da ani kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı.
Carter, Şubat 2015'ten Ocak 2017'ye kadar Savunma Bakanlığı'nı yönetmişti.