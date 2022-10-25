Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221025/obama-doneminin-savunma-bakani-ashton-carter-hayatini-kaybetti-1062691154.html
Obama döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti
Obama döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti
Barack Obana döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T17:10+0300
2022-10-25T17:10+0300
dünya
ashton carter
abd
pentagon
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102625/74/1026257469_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_50f19df9fec80dfb8f80e97400e5b93e.jpg
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın son Savunma Bakanı olarak görev yapan Ashton Carter hayatını kaybetti. Ailes tarafından yapılan açıklamada, Carter'ın Boston'da ani kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı. Carter, Şubat 2015'ten Ocak 2017'ye kadar Savunma Bakanlığı'nı yönetmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102625/74/1026257469_54:0:1146:819_1920x0_80_0_0_31b65a3e010043563825a49e660a2a99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ashton carter, abd, pentagon, ölüm
ashton carter, abd, pentagon, ölüm

Obama döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti

17:10 25.10.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAILABD Savunma Bakanı Ashton Carter
ABD Savunma Bakanı Ashton Carter - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
Abone olTelegram
Barack Obana döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın son Savunma Bakanı olarak görev yapan Ashton Carter hayatını kaybetti.
Ailes tarafından yapılan açıklamada, Carter'ın Boston'da ani kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı.
Carter, Şubat 2015'ten Ocak 2017'ye kadar Savunma Bakanlığı'nı yönetmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала