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Mustafa Sarıgül'den 'Kadınlar ne ister' sorusuna yanıt: Sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül
Mustafa Sarıgül'den 'Kadınlar ne ister' sorusuna yanıt: Sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TikTok paylaşımında 'Kadınlar ne ister' sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündeme oturdu. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
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politika
türkiye değişim partisi (tdp)
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yayınladığı TikTok videosunda, 'Kadınlar ne ister' sorusunun cevabını yanıtladığı bir içerik yayınlandı.Görüntülerde, Sarıgül'ün bu soruya 'Kadınlar sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül ister' sözleriyle cevap verdiği görülüyor.
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türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül

Mustafa Sarıgül'den 'Kadınlar ne ister' sorusuna yanıt: Sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül

08:33 25.10.2022 (güncellendi: 08:34 25.10.2022)
© İHAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© İHA
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TikTok paylaşımında 'Kadınlar ne ister' sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündeme oturdu.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yayınladığı TikTok videosunda, 'Kadınlar ne ister' sorusunun cevabını yanıtladığı bir içerik yayınlandı.
Görüntülerde, Sarıgül'ün bu soruya 'Kadınlar sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül ister' sözleriyle cevap verdiği görülüyor.
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