https://sputniknews.com.tr/20221025/mustafa-sarigulden-kadinlar-ne-ister-sorusuna-yanit-sevgi-hosgoru-sefkat-ve-sari-gul-1062670248.html
Mustafa Sarıgül'den 'Kadınlar ne ister' sorusuna yanıt: Sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül
Mustafa Sarıgül'den 'Kadınlar ne ister' sorusuna yanıt: Sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TikTok paylaşımında 'Kadınlar ne ister' sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündeme oturdu. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T08:33+0300
2022-10-25T08:33+0300
2022-10-25T08:34+0300
politika
türkiye değişim partisi (tdp)
mustafa sarıgül
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yayınladığı TikTok videosunda, 'Kadınlar ne ister' sorusunun cevabını yanıtladığı bir içerik yayınlandı.Görüntülerde, Sarıgül'ün bu soruya 'Kadınlar sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül ister' sözleriyle cevap verdiği görülüyor.
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türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül
Mustafa Sarıgül'den 'Kadınlar ne ister' sorusuna yanıt: Sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül
08:33 25.10.2022 (güncellendi: 08:34 25.10.2022) Abone ol
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TikTok paylaşımında 'Kadınlar ne ister' sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündeme oturdu.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yayınladığı TikTok videosunda, 'Kadınlar ne ister' sorusunun cevabını yanıtladığı bir içerik yayınlandı.
Görüntülerde, Sarıgül'ün bu soruya 'Kadınlar sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül ister' sözleriyle cevap verdiği görülüyor.