https://sputniknews.com.tr/20221025/mustafa-sarigulden-kadinlar-ne-ister-sorusuna-yanit-sevgi-hosgoru-sefkat-ve-sari-gul-1062670248.html

Mustafa Sarıgül'den 'Kadınlar ne ister' sorusuna yanıt: Sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül

Mustafa Sarıgül'den 'Kadınlar ne ister' sorusuna yanıt: Sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TikTok paylaşımında 'Kadınlar ne ister' sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündeme oturdu. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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politika

türkiye değişim partisi (tdp)

mustafa sarıgül

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yayınladığı TikTok videosunda, 'Kadınlar ne ister' sorusunun cevabını yanıtladığı bir içerik yayınlandı.Görüntülerde, Sarıgül'ün bu soruya 'Kadınlar sevgi, hoşgörü, şefkat ve sarı gül ister' sözleriyle cevap verdiği görülüyor.

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türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül