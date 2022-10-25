https://sputniknews.com.tr/20221025/mesaj-attigi-genc-kizin-yakinlari-kiyafetlerini-cikardi-darbetti-yuzunu-jiletle-kesti-1062680754.html
Mesaj attığı genç kızın yakınları tarafından soyuldu, darbedildi, yüzü jiletle kesildi
Mesaj attığı genç kızın yakınları tarafından soyuldu, darbedildi, yüzü jiletle kesildi
Adana'da bir grup, yakınları olan genç kıza mesaj attığını iddia ettiği genci sokak ortasında iç çamaşırıyla kalana kadar soydu, ardından tekme ve yumruklarla... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T13:45+0300
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Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında bir grup, yakınları olan genç kıza mesaj attığını iddia ettikleri bir genci sokak ortasında yakalayıp, darbetmeye başladı. Genç kızın ağabeyinin de bulunduğu öğrenilen gruptan bazı kişiler gencin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere yatırılan gencin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle gencin yüzüne kesikler attı.Öfkeli grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darbetmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı. Polis, saldırganların ve darbedilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan kalabalık tarafından darbedilen ve ismi henüz öğrenilemeyen gencin, olayın ardından polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220907/yuksek-sesle-muzik-dinledigi-iddiasiyla-darbedildi-5-kisi-evimi-basti-1060903838.html
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Mesaj attığı genç kızın yakınları tarafından soyuldu, darbedildi, yüzü jiletle kesildi
13:45 25.10.2022 (güncellendi: 13:48 25.10.2022) Abone ol
Adana'da bir grup, yakınları olan genç kıza mesaj attığını iddia ettiği genci sokak ortasında iç çamaşırıyla kalana kadar soydu, ardından tekme ve yumruklarla darbedip, yüzünü jiletle kesti. Polis yaşananların ardından soruşturma başlattı.
Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında bir grup, yakınları olan genç kıza mesaj attığını iddia ettikleri bir genci sokak ortasında yakalayıp, darbetmeye başladı.
Genç kızın ağabeyinin de bulunduğu öğrenilen gruptan bazı kişiler gencin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere yatırılan gencin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle gencin yüzüne kesikler attı.
Öfkeli grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darbetmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.
Polis, saldırganların ve darbedilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kalabalık tarafından darbedilen ve ismi henüz öğrenilemeyen gencin, olayın ardından polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.