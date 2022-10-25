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https://sputniknews.com.tr/20221025/merkez-referans-faiz-oranini-da-indirdi-1062698866.html
Merkez, referans faiz oranını da indirdi
Merkez, referans faiz oranını da indirdi
Merkez Bankası, kredi maliyetlerinin üst sınırında belirleyici olan referans faiz oranını kasım ayı için aylık yüzde 1.08'den yüzde 0.95'e çekti. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
merkez bankası
faiz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kurumsal kredi maliyetlerinin üst sınırında belirleyici olan referans faiz oranını Kasım ayı için bir önceki aya göre 177 baz puan düşürerek yüzde 12.19 olarak ilan etti.Dünya'nın haberine göre; TCMB'nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran aylık yüzde 1.08'den Kasım için yüzde 0.95'e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 13.96'dan yüzde 12.19'a düşüş anlamına geliyor.TCMB referans yıllık faiz oranını Eylül'de 100 baz puan Ekim'de yaklaşık 140 baz puan indirmişti.TCMB'nin referans faiz oranı kısa süre önce uygulamaya alınan, kurumsal kredi maliyetlerinin belirli bir oranı aşanları için ek tahvil tutma zorunluklarında kullanılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221020/merkez-bankasi-politika-faizini-15-puan-indirdi-1062524053.html
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merkez bankası, faiz
merkez bankası, faiz

Merkez, referans faiz oranını da indirdi

20:47 25.10.2022 (güncellendi: 20:50 25.10.2022)
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
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Merkez Bankası, kredi maliyetlerinin üst sınırında belirleyici olan referans faiz oranını kasım ayı için aylık yüzde 1.08'den yüzde 0.95'e çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kurumsal kredi maliyetlerinin üst sınırında belirleyici olan referans faiz oranını Kasım ayı için bir önceki aya göre 177 baz puan düşürerek yüzde 12.19 olarak ilan etti.
Dünya'nın haberine göre; TCMB'nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran aylık yüzde 1.08'den Kasım için yüzde 0.95'e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 13.96'dan yüzde 12.19'a düşüş anlamına geliyor.
TCMB referans yıllık faiz oranını Eylül'de 100 baz puan Ekim'de yaklaşık 140 baz puan indirmişti.
TCMB'nin referans faiz oranı kısa süre önce uygulamaya alınan, kurumsal kredi maliyetlerinin belirli bir oranı aşanları için ek tahvil tutma zorunluklarında kullanılıyor.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
EKONOMİ
Merkez Bankası politika faizini 1.5 puan indirdi
20 Ekim, 14:01
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