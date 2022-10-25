https://sputniknews.com.tr/20221025/meksikayi-vuran-roslyn-kasirgasinda-can-kaybi-4e-yukseldi-1062668316.html

Meksika’yı vuran Roslyn Kasırgası’nda can kaybı 4’e yükseldi

Meksika’yı vuran Roslyn Kasırgası’nda can kaybı 4’e yükseldi

Meksika’nın batısını vuran Roslyn Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.Roslyn Kasırgası'nın dün kategori 3 seviyesinde Meksika’nın Nayarit... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T05:00+0300

2022-10-25T05:00+0300

2022-10-25T05:00+0300

dünya

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kasırga

ölü

can kaybı

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Meksika'da Nayarit eyaletinin yanı sıra Sinaloa ve Jalisco eyaletlerinin bazı kesimlerinde de etkili olan Roslyn Kasırgası sonucu sel, toprak kaymaları ve fırtına meydana gelirken, ülkede kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 1’inin temizleme çalışmalarına katılan polis memuru olduğu ve kalp krizi geçirdiği belirtilirken, 2 kadın ve 80 yaşındaki bir adamın ise sel ve fırtına nedeniyle yaşanan kazalarda hayatını kaybettiği bildirildi.Roslyn Kasırgası’nın neden olduğu sel ve fırtına sonucu bölgede çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrilirken, bazı kasabalara giden yollar ulaşıma kapandı.Kasırga 136 bin kişiyi elektriksiz bıraktıMeksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) elektrik hatlarında oluşan hasar nedeniyle 136 bin vatandaşın elektriğinin kesildiğini açıklarken, kesintileri gidermek için 800’den fazla işçinin çalıştığını belirtti. Yerel yöneticiler, kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması, devrilen ağaçların kaldırılması ve tıkanan kanalizasyonların onarılması amacıyla temizlik çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221023/roslyn-kasirgasi-meksikaya-yaklasiyor-1062610334.html

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