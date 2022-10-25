Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221025/kremlin-turkiyenin-dogalgaz-piyasasindaki-konumunu-suistimal-edecegine-dair-cekincemiz-yok-1062679174.html
Kremlin: Türkiye'nin doğalgaz piyasasındaki konumunu suistimal etmeyeceğine eminiz
Kremlin: Türkiye'nin doğalgaz piyasasındaki konumunu suistimal etmeyeceğine eminiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yönetiminin Türkiye'nin doğalgaz piyasasındaki konumunu suistimal edeceğinden çekinmek için bir gerekçe görmediğini... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T13:27+0300
2022-10-25T14:08+0300
dünya
rusya
türkiye
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055011051_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_a1b87d87d6945741f15f04df8c0b0e40.jpg
Günlük basın toplantısında Peskov'a Türkiye'nin doğalgaz üssü haline geldikten sonra gaz piyasasındaki konumunu suistimal etmesiyle ilgili riskler bulunup bulunmadığı soruldu.Peskov, "Gaz ticaretinde küresel bir konjonktür var. Bunu hem Türk ortaklarımız hem de biz anlıyoruz ve kimse makul sınırın dışına çıkma niyetinde değil. Bu nedenle böyle bir çekince duymak için hiçbir gerekçe görmüyoruz" yanıtını verdi.'Türkiye, kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiliyor'Gaz tedarikiyle ilgili konuların en üst düzeydekiler de dahil çeşitli düzeylerde yürütülen temaslarda gündeme alındığını anlatan Peskov, "Türkiye, kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiliyor, Türkiye arabuluculuk hizmetlerini kullanma fırsatını elinde tutuyor, ülkemizle ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdürürken ulusal çıkarlarını gözetiyor. Kolektif Batı'nın yaptırımlarına katılmadı ve bu açıdan hem Türk halkı için hem de ikili ilişkilerimiz açısından olumlu bir şekilde ayrışıyor" ifadelerini kullandı.'Gaz satışıyla ilgili bölüm açıklığa kavuştukça, dağıtım merkezinin ana hatları netleşecek'Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz dağıtım merkeziyle ilgili detaylar üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Peskov, "Gaz satışıyla ilgili çok önemli bir bölüm olduğunu biliyoruz. Bu bölüm açıklığa kavuştukça, dağıtım merkezinin ana hatları netleşecek" dedi.'Çekya'dan gelen açıklama, Türkiye'deki planları etkilemez'AB dönem başkanlığını yürüten Çekya’nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela'nın Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz merkezi kurma önerisi hakkında yaptığı “Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almamasını bekliyorum” açıklaması da basın toplantısında gündeme geldi.Gazetecilerin bu açıklamanın Rusya ile Türkiye arasındaki doğalgaz merkezi görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceğini sorması üzerine Peskov, "Sayın Jozef Sikela, Avrupa kıtasında Çekya'dan çok daha fazla sayıda ülke olduğunu ve onların farklı görüşlere sahip olabileceğini muhtemelen biliyordur" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221025/turkiyeyi-ziyaret-eden-cekyali-bakan-abnin-rus-gazi-almamasini-bekliyorum-1062675676.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055011051_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1cf01f98cce780284aae5b301bf15d01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, doğalgaz
rusya, türkiye, doğalgaz

Kremlin: Türkiye'nin doğalgaz piyasasındaki konumunu suistimal etmeyeceğine eminiz

13:27 25.10.2022 (güncellendi: 14:08 25.10.2022)
© Sputnik / Сергей ГунеевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yönetiminin Türkiye'nin doğalgaz piyasasındaki konumunu suistimal edeceğinden çekinmek için bir gerekçe görmediğini belirtti.
Günlük basın toplantısında Peskov'a Türkiye'nin doğalgaz üssü haline geldikten sonra gaz piyasasındaki konumunu suistimal etmesiyle ilgili riskler bulunup bulunmadığı soruldu.

Peskov, "Gaz ticaretinde küresel bir konjonktür var. Bunu hem Türk ortaklarımız hem de biz anlıyoruz ve kimse makul sınırın dışına çıkma niyetinde değil. Bu nedenle böyle bir çekince duymak için hiçbir gerekçe görmüyoruz" yanıtını verdi.

'Türkiye, kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiliyor'

Gaz tedarikiyle ilgili konuların en üst düzeydekiler de dahil çeşitli düzeylerde yürütülen temaslarda gündeme alındığını anlatan Peskov, "Türkiye, kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiliyor, Türkiye arabuluculuk hizmetlerini kullanma fırsatını elinde tutuyor, ülkemizle ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdürürken ulusal çıkarlarını gözetiyor. Kolektif Batı'nın yaptırımlarına katılmadı ve bu açıdan hem Türk halkı için hem de ikili ilişkilerimiz açısından olumlu bir şekilde ayrışıyor" ifadelerini kullandı.

'Gaz satışıyla ilgili bölüm açıklığa kavuştukça, dağıtım merkezinin ana hatları netleşecek'

Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz dağıtım merkeziyle ilgili detaylar üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Peskov, "Gaz satışıyla ilgili çok önemli bir bölüm olduğunu biliyoruz. Bu bölüm açıklığa kavuştukça, dağıtım merkezinin ana hatları netleşecek" dedi.

'Çekya'dan gelen açıklama, Türkiye'deki planları etkilemez'

AB dönem başkanlığını yürüten Çekya’nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela'nın Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz merkezi kurma önerisi hakkında yaptığı “Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almamasını bekliyorum” açıklaması da basın toplantısında gündeme geldi.

Gazetecilerin bu açıklamanın Rusya ile Türkiye arasındaki doğalgaz merkezi görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceğini sorması üzerine Peskov, "Sayın Jozef Sikela, Avrupa kıtasında Çekya'dan çok daha fazla sayıda ülke olduğunu ve onların farklı görüşlere sahip olabileceğini muhtemelen biliyordur" diye konuştu.
Jozef Sikela - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
Avrupa'da enerji krizi
Türkiye'yi ziyaret eden Çekyalı Bakan: AB'nin Rus gazı almamasını bekliyorum
12:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала