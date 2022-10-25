https://sputniknews.com.tr/20221025/kremlin-turkiyenin-dogalgaz-piyasasindaki-konumunu-suistimal-edecegine-dair-cekincemiz-yok-1062679174.html

Kremlin: Türkiye'nin doğalgaz piyasasındaki konumunu suistimal etmeyeceğine eminiz

Kremlin: Türkiye'nin doğalgaz piyasasındaki konumunu suistimal etmeyeceğine eminiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yönetiminin Türkiye'nin doğalgaz piyasasındaki konumunu suistimal edeceğinden çekinmek için bir gerekçe görmediğini... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T13:27+0300

2022-10-25T13:27+0300

2022-10-25T14:08+0300

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doğalgaz

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Günlük basın toplantısında Peskov'a Türkiye'nin doğalgaz üssü haline geldikten sonra gaz piyasasındaki konumunu suistimal etmesiyle ilgili riskler bulunup bulunmadığı soruldu.Peskov, "Gaz ticaretinde küresel bir konjonktür var. Bunu hem Türk ortaklarımız hem de biz anlıyoruz ve kimse makul sınırın dışına çıkma niyetinde değil. Bu nedenle böyle bir çekince duymak için hiçbir gerekçe görmüyoruz" yanıtını verdi.'Türkiye, kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiliyor'Gaz tedarikiyle ilgili konuların en üst düzeydekiler de dahil çeşitli düzeylerde yürütülen temaslarda gündeme alındığını anlatan Peskov, "Türkiye, kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiliyor, Türkiye arabuluculuk hizmetlerini kullanma fırsatını elinde tutuyor, ülkemizle ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdürürken ulusal çıkarlarını gözetiyor. Kolektif Batı'nın yaptırımlarına katılmadı ve bu açıdan hem Türk halkı için hem de ikili ilişkilerimiz açısından olumlu bir şekilde ayrışıyor" ifadelerini kullandı.'Gaz satışıyla ilgili bölüm açıklığa kavuştukça, dağıtım merkezinin ana hatları netleşecek'Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz dağıtım merkeziyle ilgili detaylar üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Peskov, "Gaz satışıyla ilgili çok önemli bir bölüm olduğunu biliyoruz. Bu bölüm açıklığa kavuştukça, dağıtım merkezinin ana hatları netleşecek" dedi.'Çekya'dan gelen açıklama, Türkiye'deki planları etkilemez'AB dönem başkanlığını yürüten Çekya’nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela'nın Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz merkezi kurma önerisi hakkında yaptığı “Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almamasını bekliyorum” açıklaması da basın toplantısında gündeme geldi.Gazetecilerin bu açıklamanın Rusya ile Türkiye arasındaki doğalgaz merkezi görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceğini sorması üzerine Peskov, "Sayın Jozef Sikela, Avrupa kıtasında Çekya'dan çok daha fazla sayıda ülke olduğunu ve onların farklı görüşlere sahip olabileceğini muhtemelen biliyordur" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221025/turkiyeyi-ziyaret-eden-cekyali-bakan-abnin-rus-gazi-almamasini-bekliyorum-1062675676.html

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