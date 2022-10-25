Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221025/karantina-doneminin-unutulmaz-yildizi-leslie-jordan-hayatini-kaybetti-1062669342.html
Karantina döneminin unutulmaz yıldızı Leslie Jordan hayatını kaybetti
Karantina döneminin unutulmaz yıldızı Leslie Jordan hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan karantina döneminde evinden çektiği videolarla dünya çapında beğeni toplayan ABD'li oyuncu... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T06:46+0300
2022-10-25T07:04+0300
yaşam
trafik kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062669197_33:0:1434:788_1920x0_80_0_0_f09be441ac38677bc7c86bc006f46263.png
Hollywood'da 'Will &amp; Grace' dizisindeki rolüyle tanınan, ayrıca 'American Horror Story,' 'The Cool Kids,' 'The Help', 'Ally McBeal', 'Ugly Betty', 'Reba', 'Pee-Wee’s Playhouse' gibi yapımlarda da rol alan 67 yaşındaki ünlü oyuncu Leslie Jordan hayata gözlerini yumdu.Emmy Ödüllü ünlü oyuncunun, Kaliforniya'da otomobil kullandığı sırada geçirdiği bir sağlık sorunu nedeniyle otomobilin hakimiyetini kaybedip bir binaya çarptığı belirtildi.Jordan'ın yakınlarından Sarabeth Schedeen, CNN'e verdiği demeçte, "Leslie Jordan'ın ışığı ve sevgisi olmadan dünya bugün çok daha karanlık bir yer. O sadece mega bir yetenek ve birlikte çalışmaktan keyif aldığımız biri olmakla kalmadı, aynı zamanda milletimizin en zor zamanlarından birinde duygusal bir sığınak sağladı" dedi.Schedeen ayrıca şu ifadeleri kullandı:Avukatı Eric Feig ise, "Yeteneklerinin yanı sıra, Leslie'nin dokunduğu insanlara neşe getirme özelliği, her yaştan insanla bağ kurma yeteneği, alçakgönüllülüğü, nezaketi ve tatlılığı herkes tarafından özlenecek" diye konuştu.'Mart ayında kaç gün var yahu?'Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan karantina döneminde Leslie Jordan, evinden çektiği videolarla dünya çapında beğeni toplamıştı.Kendisine neredeyse 6 milyon takipçi kazandıran videolarında Jordan, evde ne kadar sıkıldığından bahsetse de takipçilerini güldüren ve gülümseten yorumlarıyla kalpleri ısıtmıştı.Koronavirüs karantinalarının başladığı dönem yayınladığı videolardan birinde Jordan, o dönemin 'yeni normalinden' şikayet ederek, "Off kahretsin. Nabersiniz? Bu korkunç, hala Mart ayındayız. Mart ayında kaç gün var yahu?" demişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062669197_208:0:1259:788_1920x0_80_0_0_c455e24aa2d54ca20617e258226f0ff2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trafik kazası
trafik kazası

Karantina döneminin unutulmaz yıldızı Leslie Jordan hayatını kaybetti

06:46 25.10.2022 (güncellendi: 07:04 25.10.2022)
© The Ellen ShowLeslie Jordan
Leslie Jordan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© The Ellen Show
Abone olTelegram
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan karantina döneminde evinden çektiği videolarla dünya çapında beğeni toplayan ABD'li oyuncu Leslie Jordan, geçirdiği bir trafik kazası sonucu 67 yaşında hayatını kaybetti.
Hollywood'da 'Will & Grace' dizisindeki rolüyle tanınan, ayrıca 'American Horror Story,' 'The Cool Kids,' 'The Help', 'Ally McBeal', 'Ugly Betty', 'Reba', 'Pee-Wee’s Playhouse' gibi yapımlarda da rol alan 67 yaşındaki ünlü oyuncu Leslie Jordan hayata gözlerini yumdu.
Emmy Ödüllü ünlü oyuncunun, Kaliforniya'da otomobil kullandığı sırada geçirdiği bir sağlık sorunu nedeniyle otomobilin hakimiyetini kaybedip bir binaya çarptığı belirtildi.
Jordan'ın yakınlarından Sarabeth Schedeen, CNN'e verdiği demeçte, "Leslie Jordan'ın ışığı ve sevgisi olmadan dünya bugün çok daha karanlık bir yer. O sadece mega bir yetenek ve birlikte çalışmaktan keyif aldığımız biri olmakla kalmadı, aynı zamanda milletimizin en zor zamanlarından birinde duygusal bir sığınak sağladı" dedi.
Schedeen ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Boyundaki eksikliği; bir oğul, kardeş, sanatçı, komedyen, partner ve insan olma konusundaki cömertliği ve büyüklüğüyle telafi etti. Hem mesleki hem de özel yaşamının zirvesindeyken dünyayı terk ettiğini bilmek, bugün sahip olabileceğimiz tek tesellimiz."

Avukatı Eric Feig ise, "Yeteneklerinin yanı sıra, Leslie'nin dokunduğu insanlara neşe getirme özelliği, her yaştan insanla bağ kurma yeteneği, alçakgönüllülüğü, nezaketi ve tatlılığı herkes tarafından özlenecek" diye konuştu.

'Mart ayında kaç gün var yahu?'

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan karantina döneminde Leslie Jordan, evinden çektiği videolarla dünya çapında beğeni toplamıştı.
Kendisine neredeyse 6 milyon takipçi kazandıran videolarında Jordan, evde ne kadar sıkıldığından bahsetse de takipçilerini güldüren ve gülümseten yorumlarıyla kalpleri ısıtmıştı.
Koronavirüs karantinalarının başladığı dönem yayınladığı videolardan birinde Jordan, o dönemin 'yeni normalinden' şikayet ederek, "Off kahretsin. Nabersiniz? Bu korkunç, hala Mart ayındayız. Mart ayında kaç gün var yahu?" demişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала