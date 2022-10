https://sputniknews.com.tr/20221025/karantina-doneminin-unutulmaz-yildizi-leslie-jordan-hayatini-kaybetti-1062669342.html

Karantina döneminin unutulmaz yıldızı Leslie Jordan hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan karantina döneminde evinden çektiği videolarla dünya çapında beğeni toplayan ABD'li oyuncu...

Hollywood'da 'Will & Grace' dizisindeki rolüyle tanınan, ayrıca 'American Horror Story,' 'The Cool Kids,' 'The Help', 'Ally McBeal', 'Ugly Betty', 'Reba', 'Pee-Wee’s Playhouse' gibi yapımlarda da rol alan 67 yaşındaki ünlü oyuncu Leslie Jordan hayata gözlerini yumdu.Emmy Ödüllü ünlü oyuncunun, Kaliforniya'da otomobil kullandığı sırada geçirdiği bir sağlık sorunu nedeniyle otomobilin hakimiyetini kaybedip bir binaya çarptığı belirtildi.Jordan'ın yakınlarından Sarabeth Schedeen, CNN'e verdiği demeçte, "Leslie Jordan'ın ışığı ve sevgisi olmadan dünya bugün çok daha karanlık bir yer. O sadece mega bir yetenek ve birlikte çalışmaktan keyif aldığımız biri olmakla kalmadı, aynı zamanda milletimizin en zor zamanlarından birinde duygusal bir sığınak sağladı" dedi.Schedeen ayrıca şu ifadeleri kullandı:Avukatı Eric Feig ise, "Yeteneklerinin yanı sıra, Leslie'nin dokunduğu insanlara neşe getirme özelliği, her yaştan insanla bağ kurma yeteneği, alçakgönüllülüğü, nezaketi ve tatlılığı herkes tarafından özlenecek" diye konuştu.'Mart ayında kaç gün var yahu?'Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan karantina döneminde Leslie Jordan, evinden çektiği videolarla dünya çapında beğeni toplamıştı.Kendisine neredeyse 6 milyon takipçi kazandıran videolarında Jordan, evde ne kadar sıkıldığından bahsetse de takipçilerini güldüren ve gülümseten yorumlarıyla kalpleri ısıtmıştı.Koronavirüs karantinalarının başladığı dönem yayınladığı videolardan birinde Jordan, o dönemin 'yeni normalinden' şikayet ederek, "Off kahretsin. Nabersiniz? Bu korkunç, hala Mart ayındayız. Mart ayında kaç gün var yahu?" demişti.

