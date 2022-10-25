https://sputniknews.com.tr/20221025/iyi-parti-sozcusu-zorlu-referandumu-degil-secim-sandigiyla-milletimizin-bulusturulmasini-istiyoruz-1062696680.html

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Referandumu değil, seçim sandığıyla milletimizin buluşturulmasını istiyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Referandumu değil, seçim sandığıyla milletimizin buluşturulmasını istiyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Milletimizin sandığı bu kadar özlediği ve istediği bir ortamda referandumu değil, bir an önce seçim sandığıyla milletimizin... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T19:59+0300

2022-10-25T19:59+0300

2022-10-25T20:03+0300

türkiye

iyi parti

referandum

kürşad zorlu

başörtüsü

recep tayyip erdoğan

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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.Bugünün partilerinin 5. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Zorlu, bu kapsamda yapacakları etkinliğin, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağındaki patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.İYİ Partiye olan teveccühün, kaybolmaya yüz tutan umutları yeniden yeşertecek bir muhtevaya sahip olduğunu belirten Zorlu, "Partimize çok ciddi bir üye başvuru süreci yaşandı. Şu an itibarıyla 610 bin rakamına ulaştığının altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Anayasada başörtüsü ile ilgili değişikliğin yapılması çalışmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum açıklamasını hatırlatan Zorlu, bu konuda ve tüm tartışmalı meselelerde temel kaygı ve hedeflerinin, millet iradesinin tecellisi ve vatandaşın makul çoğunluğunun meselelere bakış açısı olduğunu vurguladı.Zorlu, "Milletimizin beklentisi nedir? Bu konuda milletimiz ne düşünmektedir, ne hissetmektedir? Temel düsturumuz, hareket alanımız bununla ilişkili" diye konuştu.'Bu konuyu müzakere etmeye açığız'Ülkede büyük bir ekonomik sorun ve buhranla karşı karşıya olunduğunu iddia eden Zorlu, şöyle devam etti:Halkın sorunlarının gölgelenmesine, tartışmanın milletin temel sorunlarıyla ilişkili olmayan bir alana taşınmasına asla izin vermeyeceklerini dile getiren Zorlu, "Demokratik parlamenter sistemin yeniden inşası konusunda atılacak adımlara TBMM zemininde destek vermeye, bu konuyu müzakere etmeye açığız" dedi.Amasra'da maden ocağındaki patlamaya değinen Zorlu, "İhmal varsa araştırılmasını istiyoruz, vatandaşlarımız da istiyor. Hukukun ve adaletin gerçekleşmesi adına bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.'Milletimiz kutuplaşma ikliminden kurtulmak zorundadır'Zorlu, "harf devrimi ile ilgili sorumsuz açıklamalar yapıldığını" ifade ederek, şunları kaydetti:Zorlu, bir gazetecinin, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamalarıyla ilgili sorusu üzerine, "Aslında harf devriminin, alfabe değişiminin Türkiye'ye ve kültür sistemine olumsuz etkilerinden bahsetti. Bu bilgilerin doğru olmadığını kanıtlayan çok değerli bilim adamlarımızın, uzmanlarımızın değerlendirmeleri oldu, biz bunları esas alıyoruz. Milletimiz bu kutuplaşma ikliminden kurtulmak zorundadır" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221025/aksener-chpnin-basortusu-teklifini-degerlendirdi-gelinen-noktada-bence-gerek-yoktu-1062685857.html

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iyi parti, referandum, kürşad zorlu, başörtüsü, recep tayyip erdoğan