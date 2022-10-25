İstanbul'un 5 ilçesinde süresi 8 saati bulan elektrik kesintisi yaşanacak

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, ALO, BALABAN, BEYAZZAMBAK, BEŞEVLER, BİRDAL, CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DAR, DR SADIK AHMET, GAZETE, GÜLERYÜZ, GÜNGÖR, GÜVEN, HARMANYERİ, HUZUR, IRMAK, KORKMAZ, LOJMAN, MARMARA SAHİL, MARTI, MELTEM, PLAJ YOLU, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, RÜZGARLI, SAHİL YOLU, TOPRAK, YALI, ÇELİK, ÇEŞME, ÇİMENLİ, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İHSANBEY, İSKELE, İZCİ, ŞEHİT ER REFİK EYİLMEZ sk / DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, AKGEYİK, AKIN, AKKOYUN, AKKUZU, ALTUNER, ARA, ARKA, ASMA, ATAMAN, AVİZE, BABACAN, BALIKÇI, BASMACI, BAYIR, BAYRAKÇI, CEVAHİR, CİVCİV, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, DİLEK, DİŞÇİ, EFE, ER ÇIKMAZI, ERSOY, ERİŞİR, EĞİK, FERAH ÇIKMAZI, FESLEĞEN, FİKRET, FİLİZ, FİSKE, GEMİ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÖNÜL, GÜLDEN, GÜRAY, HAL ÇIKMAZI, HALUK, HÜRRİYET, ITIR, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KAZAK, KEMAL SUNAL, KESKİN, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KUZU, KÖŞK, LEYLAK, MEHTAP, MERT, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, MİSKET, NANE, ORHAN KEMAL, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, RANA, REYHAN, RIHTIM, RÜZGARLI, SAKSI, SALKIM, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SET, SEVGİ, SEÇKİN, SIRMA, SU, TAVLA, TEKİN, TEL, TURNA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, ÇALGI, ÇAVUŞOĞLU, ÇUKUR, İLKEM, İSKELE, İSTEK, İYİBAŞ, ŞANLI, ŞEBNEM, ŞEHİT KOM. ER MURAT AVUÇ, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI, ŞEN sk / MERKEZ mah DENİZKÖŞKLER, ŞAMLI sk bölgelerinde 24/10/2022 23:00:00 - 25/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, ALO, BALABAN, BEYAZZAMBAK, BEŞEVLER, BİRDAL, CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DAR, DR SADIK AHMET, GAZETE, GÜLERYÜZ, GÜNGÖR, GÜVEN, HARMANYERİ, HUZUR, IRMAK, KORKMAZ, LOJMAN, MARMARA SAHİL, MARTI, MELTEM, PLAJ YOLU, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, RÜZGARLI, SAHİL YOLU, TOPRAK, YALI, ÇELİK, ÇEŞME, ÇİMENLİ, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İHSANBEY, İSKELE, İZCİ, ŞEHİT ER REFİK EYİLMEZ sk / DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, AKGEYİK, AKIN, AKKOYUN, AKKUZU, ALTUNER, ARA, ARKA, ASMA, ATAMAN, AVİZE, BABACAN, BALIKÇI, BASMACI, BAYIR, BAYRAKÇI, CEVAHİR, CİVCİV, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, DİLEK, DİŞÇİ, EFE, ER ÇIKMAZI, ERSOY, ERİŞİR, EĞİK, FERAH ÇIKMAZI, FESLEĞEN, FİKRET, FİLİZ, FİSKE, GEMİ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÖNÜL, GÜLDEN, GÜRAY, HAL ÇIKMAZI, HALUK, HÜRRİYET, ITIR, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KAZAK, KEMAL SUNAL, KESKİN, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KUZU, KÖŞK, LEYLAK, MEHTAP, MERT, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, MİSKET, NANE, ORHAN KEMAL, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, RANA, REYHAN, RIHTIM, RÜZGARLI, SAKSI, SALKIM, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SET, SEVGİ, SEÇKİN, SIRMA, SU, TAVLA, TEKİN, TEL, TURNA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, ÇALGI, ÇAVUŞOĞLU, ÇUKUR, İLKEM, İSKELE, İSTEK, İYİBAŞ, ŞANLI, ŞEBNEM, ŞEHİT KOM. ER MURAT AVUÇ, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI, ŞEN sk / MERKEZ mah DENİZKÖŞKLER, ŞAMLI sk bölgelerinde 24/10/2022 23:00:00 - 25/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 57., 58., 59., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 25/10/2022 09:00:00 - 25/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 57., 58., 59., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 25/10/2022 09:00:00 - 25/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, BAKRAÇ, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, ÇETİN sk bölgelerinde 25/10/2022 09:00:00 - 25/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, BAKRAÇ, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, ÇETİN sk bölgelerinde 25/10/2022 09:00:00 - 25/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.