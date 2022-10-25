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https://sputniknews.com.tr/20221025/istanbulsporun-yeni-teknik-direktoru-fatih-tekke-1062701178.html
İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke
İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke
Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T22:06+0300
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spor
istanbulspor
fatih tekke
teknik direktör
süper lig
spor toto süper lig
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı" denildi.Paylaşımda, Tekke ve Sarıalioğlu'nun yer aldığı imza töreni fotoğraflarına da yer verildi.Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle dün takımdan ayrıldığını duyurmasının ardından 45 yaşındaki Fatih Tekke, kariyerinde üçüncü kez İstanbulspor'un başına geçti.
https://sputniknews.com.tr/20221025/super-ligde-teknik-direktor-ayriligi-osman-zeki-korkmaz-istifa-etti-1062665676.html
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istanbulspor, fatih tekke, teknik direktör, süper lig, spor toto süper lig
istanbulspor, fatih tekke, teknik direktör, süper lig, spor toto süper lig

İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke

22:06 25.10.2022 (güncellendi: 22:07 25.10.2022)
© AAFatih Tekke
Fatih Tekke - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı" denildi.
Paylaşımda, Tekke ve Sarıalioğlu'nun yer aldığı imza töreni fotoğraflarına da yer verildi.
Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle dün takımdan ayrıldığını duyurmasının ardından 45 yaşındaki Fatih Tekke, kariyerinde üçüncü kez İstanbulspor'un başına geçti.
Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, görevinden istifa etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
SPOR
Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı: Osman Zeki Korkmaz istifa etti
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