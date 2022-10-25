https://sputniknews.com.tr/20221025/istanbulsporun-yeni-teknik-direktoru-fatih-tekke-1062701178.html

İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke

İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke

Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T22:06+0300

2022-10-25T22:06+0300

2022-10-25T22:07+0300

spor

istanbulspor

fatih tekke

teknik direktör

süper lig

spor toto süper lig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062701261_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0e5a02cb3e94ecc603421a39065835eb.jpg

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı" denildi.Paylaşımda, Tekke ve Sarıalioğlu'nun yer aldığı imza töreni fotoğraflarına da yer verildi.Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle dün takımdan ayrıldığını duyurmasının ardından 45 yaşındaki Fatih Tekke, kariyerinde üçüncü kez İstanbulspor'un başına geçti.

https://sputniknews.com.tr/20221025/super-ligde-teknik-direktor-ayriligi-osman-zeki-korkmaz-istifa-etti-1062665676.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbulspor, fatih tekke, teknik direktör, süper lig, spor toto süper lig