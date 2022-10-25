https://sputniknews.com.tr/20221025/istanbulkart-alisveriste-mastercard-toplu-ulasimda-kullanilabilecek-1062682698.html

İstanbulkart alışverişte, Mastercard toplu ulaşımda kullanılabilecek

İstanbulkart alışverişte, Mastercard toplu ulaşımda kullanılabilecek

İBB iştiraki BELBİM, Mastercard ile işbirliği yaptı. İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbulkart ile e-ticaret ve hür türlü alışveriş... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T14:36+0300

2022-10-25T14:36+0300

2022-10-25T14:36+0300

yaşam

istanbul

istanbulkart

mastercard

alışveriş

toplu ulaşım

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İstanbulluların ulaşım başta olmak üzere günlük hayatın birçok alanında ödeme aracı olarak kullandığı İstanbulkart, Mastercard ile iş birliği yaptı.İBB iştiraki BELBİM ve Mastercard İşbirliği Protokolü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mastercard Türkiye Genel Müdürü Avşar Gürdal’ın katılımıyla Emirgan Beyaz Köşk’te imzalandı.Törende BELBİM Genel Müdürü Nihat Narin ve Başkan Danışmanı Ertan Yıldız da hazır bulundu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da toplu ulaşım için çok önemli bir iş birliğini hayata geçirdiklerini belirterek, çağın ruhunu ve yenilikleri yakalamak, teknolojide yaşanan gelişmelerden faydalanarak İstanbulluların hayatına kolaylıklar getirmek gibi bir sorumlulukları olduğunu söyledi. 16 milyon İstanbulluya hizmet ederken, her türlü kolaylığın gecikmeden sağlanasına önem verdiklerini ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:İstanbulkart’ı şehrin yaşam kartı yapmak için dijital hamleler yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, “İstanbullular, toplu taşıma dışında daha birçok alanda İstanbulkart’larını güvenle kullanabilsin istiyoruz. Projemizin ikinci ayağında bunu da sağlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. İlk etapta İstanbulkart Mobil’den oluşturulacak Mastercard logolu dijital İstanbulkart ile yurt içi ve yurt dışı tüm e-ticaret sitelerinde ödeme yapılabilecek. Sonrasındaysa Mastercard logolu fiziksel İstanbulkart’lar da kullanıma girecek ve aynı işleve fiziksel kartlarımız da sahip olacak. Aynı zamanda mevcut İstanbulkartlar tüm haklarıyla beraber ulaşımda ve hür türlü alışveriş ödemelerinde kullanılabilecek” diye konuştu.MASTERCARD İLE TEMASSIZ TOPLU ULAŞIMMastercard Türkiye Genel Müdürü Avşar Gürdal da dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’a teknolojilerimizle hizmet etmekten gurur duyduklarını belirterek, BELBİM ile yürüttükleri projeyle, tüketicilerin temassız Mastercard’larını toplu ulaşımda kullanabileceklerini söyledi.Tüm İstanbullular ile turistlerin halihazırda sahip oldukları temassız Mastercard’ları ile toplu taşımadan faydalanabileceklerinin altını çizen Gürdal, projenin ikinci ayağında Mastercard logolu İstanbulkart’ların tüm dünyada alışverişlerde kullanılacağını söyledi. Gürdal, işbirliği için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve BELBİM yöneticilerine teşekkür etti.İBB İştiraki BELBİM ve Mastercard işbirliği ile yurt içi ve yurt dışı temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla ödeme yapmak mümkün hale geliyor. Uygulamanın teknik hazırlık aşamasının ardından önümüzdeki aylarda hayata geçmesi planlanıyor. Böylece, ulaşım ve yaşam kartı olarak hizmet veren ve 22 milyon aktif kullanıcısı bulunan İstanbulkart, tüm haklarıyla beraber ulaşımda ve alışveriş ödemelerinde kullanılacak

https://sputniknews.com.tr/20221014/ibbden-istanbul-kart-dolandiriciligi-uyarisi-1062316884.html

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istanbul, istanbulkart, mastercard, alışveriş, toplu ulaşım