https://sputniknews.com.tr/20221025/israil-askerleri-bati-seriada-5-filistinliyi-oldurdu-22-kisi-de-yarali-1062668942.html

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü, 22 kişi de yaralı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü, 22 kişi de yaralı

Filistin'in Batı Şeria'ya bağlı Nablus kenti ve Nebi Salih beldesinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T06:26+0300

2022-10-25T06:26+0300

2022-10-25T06:29+0300

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Filistin Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'da işgal güçlerinin kurşunuyla 5 Filistinli şehit oldu, aralarında 5'i hayati tehlikede 22 kişi de yaralandı" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, 4 kişinin Nablus'ta, bir kişinin de Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih beldesinde İsrail askerlerinin saldırısı sebebiyle öldüğü belirtildi.Filistin resmi televizyonundan verilen bilgide ise Nablus'ta Filistinlilere ait bir aracın bombalanması sebebiyle şehitler arasında yanmış bir cesedin olduğuna dikkat çekildi.Ayrıca televizyon haberinde Nablus'ta bir İsrail gücünün olduğunun fark edilmesinin ardından iki taraf arasında karşılıklı ateş açıldığı ve belirtilen yaralılar arasında Filistin güvenlik güçlerine bağlı unsurların olduğu kaydedildi.Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Filistin'de kendilerini "Aslanlar İni" şeklinde isimlendiren bir silahlı bir grubu hedef alan İsrail ordusunun operasyonunda 3 saat boyunca yoğun çatışmalar ve defalarca patlamalar yaşandı.Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih bölgesinde de İsrail'in askeri operasyonlarını protesto eden Filistinlilerin yürüyüşüne İsrail askerleri tarafından yapılan müdahalede gerçek ve plastik mermiler kullanıldı, göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Buraya yapılan baskın sırasında bir kişi hayatını kaybetti. İsrail müdahalesine karşı Filistinli gençler ise taş ve boş şişelerle karşılık verdi.İsrail: Terörist Aslanlar İni grubuna baskın yapıldıÖte yandan konuya ilişkin İsrail Savunma Ordusu, Şabak ve polis güçlerinin yaptığı ortak açıklamada, "Savunma ordusu, Şabak ve özel operasyon polis birimi ortak gücü, Nablus'un eski şehir içinde terörist Aslanlar İni grubunda merkezi aktivistlerin patlayıcı üretiminde bir laboratuvar olarak kullanılan bir gizlenme dairesine baskın yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.Patlayıcı madde üretilen bir yerin infilak ettirildiği belirtilen açıklamada, silahlı birkaç kişinin de operasyon sırasında hedef alındığı ve Filistinlilerin kendi saflarında bazılarının yaralandığının kaydedildiği aktarıldı.İsrail güçleri ölü ve yaralıların dışında operasyon sonrasında bölgeden ayrılırken ardında Nablus'un eski şehir bölgesindeki ev ve dükkanlarda büyük hasar bıraktı.Aslanlar İni: Aslanların ininden çıkış vakti gelmiştirKendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran Filistinli grup tarafından yapılan açıklamada, "Ey yüce millet, güç, gelecek ve ümmetin hayatı sizlersiniz. Cihatla, savaşma ve şehadetle şeref bulduk. Ancak teslim olmak zül ve alçaklık olup bu utanç ve zillettir" ifadeleri yer aldı.Aslanların İni adlı grup açıklamasında "Aslanların ininden çıkış vakti gelmiştir" ifadeleriyle Filistinlileri harekete geçme çağrısı yapıldı.Filistin Devlet Başkanlığı: Nablus'ta olanlar bir savaş suçudurFilistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Nablus kentindeki askeri operasyonlarını "savaş suçu" olarak niteledi.Filistin resmi televizyon kanalında verilen başkanlığın açıklamasında, saldırının bir savaş suçu olarak şiddetle kınandığı ve yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu kaydedildi.Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Saldırıyı, kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup üstlenmişti. Olayın ardından İsrail askerleri, 12 Ekim'de Nablus'u kuşatma altına almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221022/israil-bu-yil-icinde-5-bin-300den-fazla-filistinliyi-gozaltina-aldi-1062607249.html

https://sputniknews.com.tr/20220928/israil-askerlerinden-cenin-multeci-kampina-baskin-4-filistinli-hayatini-kaybetti-44-yarali-1061717969.html

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