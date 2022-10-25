https://sputniknews.com.tr/20221025/ihracatci-kdv-iadesinde-sure-7-aya-kadar-yukseldi-bekleyen-tutar-500-milyar-lirayi-gecti-1062673021.html

İhracatçı KDV iadesinde süre 7 aya kadar yükseldi: Bekleyen tutar 500 milyar lirayı geçti

İhracatçı KDV iadesinde süre 7 aya kadar yükseldi: Bekleyen tutar 500 milyar lirayı geçti

İhracatçıların KDV iade süreçleri 6-7 aya kadar uzadı. Bekleyen tutarın 500 milyar TL’yi geçtiği söyleniyor. Finansmana erişimde zorluk yaşayan ihracatçılar... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

türkiye

ihracatçı

ihracat

kdv

katma değer vergisi (kdv)

iade

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İhracatçı firmaların gerçekleştirdiği ihracattan doğan KDV iade haklarında geri dönüş süreleri uzadı. Her yıl gündeme gelen ve sürecin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların yeterli sonucu vermemesi vergi dairelerindeki dosya sayısını artırdı. Bu durum iade süreçlerini ortalama 6-7 aya çıkarırken, bazı dosyalarda 1 yılı bulduğu söyleniyor. Bazı firmaların iade başvurusu için gereken belgelerin tamamlamadığı ve zamanında teslim etmediği gerekçesiyle vergi dairelerin sürecin uzadığı ifade ediliyor. Bu durum işlemlerini zamanında ve düzenli yapan firmalara da olumsuz yansıyor.Dünya gazetesinden İmam Güneş'e konuşan ihracatçılar, oluşan bürokrasi ile ihracatçı firmaların mağdur edildiğini belirterek, sürecin hızlanmasını talep ediyor. İade süreçlerinin uzamasından dolayı bekleyen tutarın enflasyon karşısında eridiğine dikkat çeken ihracatçılar, finansmana erişimin bu kadar zor olduğu bir dönemde ihracatçının hakkı olan alacağını alması ve nakit akışı için kullanabilmesinin kritik olduğunu vurguluyor. İade yapılması gereken tutarın ise 500 milyar TL’yi geçtiği belirtiliyor. Üye firmaların İhracatçı birliklerine başvurması sonrasında bazı ihracatçı birlikleri de Ticaret Bakanlığı’na yazı yazarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sorunun çözülmesini talep etti.'Aracı ihracatçıya mal satmak çetrefilli bürokrasi yaratıyor'Yurt dışına sattıkları gıda ürünlerinin KDV iadelerini almalarının 6-7 ayı bulduğuna değinen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “Gıda sektörünün önemli probleminden bir tanesi aracı ihracatçıya ihraç kayıtlı mal satmak. Direkt ihracat yaptığımız zaman KDV yükünü yüzde 13 olarak, 6-7 ay sonra alabiliyoruz. Fakat aracı ihracatçıya ihraç kayıtlı verdiğimiz zaman burada çok çetrefilli bir bürokrasinin içerisine giriyoruz, ciddi manada zorlanıyoruz” dedi.'İhracatçı finansal sıkıntı yaşıyor'Vergi teşviklerinin içinde dikkat çeken en önemli uygulamalardan birinin ihracata yönelik KDV iadesi uygulaması olduğunu ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan, bu konuda sıkıntıların arttığını dile getirdi. KDV iadesi dosyalarının sayısının arttığını vurgulayan Turhan, “Dosyaların hepsi KDV grup müdürlüğüne gidiyor. Daha önce 1 hafta içinde sonuçlanıyordu. Bu durum ihracatçılarımızın da finansal sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Biran evvel ihracatçımızın önünü açmak ve firmaların KDV iadelerini almalarını sağlamak için çalışmalar başlatılmalıdır” diye konuştu.'Bekleyen tutar enflasyon karşısında eriyor'KDV iadesi sürecinin ihracatçı firmalar için özellikle bu dönemde önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder şu bilgileri paylaştı, “Her ne kadar iyi niyetli düzenlemeler yapılmaya çalışılsa da sorunun çözümü için yeterli değil. İlk olarak finansmana erişimin bu kadar zor olduğu bir dönemde ihracatçının hakkı olan alacağını alması ve nakit akışı için kullanabilmesi önemli. Süreçlerdeki bürokratik işlemler, iade süreçlerinin uzaması gibi nedenlerden dolayı bekleyen tutarın enflasyon karşısında da erimesi de diğer önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221025/kdv-iadelerinde-kolaylik-saglayan-duzenleme-resmi-gazetede-1062670780.html

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türkiye, ihracatçı, ihracat, kdv, katma değer vergisi (kdv), iade