Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi: Halk 'Muhalefet çözer' demiyor, çünkü muhalefet güven vermiyor
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni yapılan bir araştırmanın verilerini mercek altına aldığı köşe yazısında Millet İttifakı'na yönelik desteği ve seçmenin eğilimlerini değerlendirdi. Selvi, seçmenin en büyük gündem maddesi olarak ekonomiyi gördüğünü, ancak bu sorunu muhalefetin çözeceğine inanmadığını söyledi.
Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinde yayınlanan 25 Ekim tarihli köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
Bir süre önce Millet İttifakı’nın eski cazibesini kaybettiğini belirterek “Ruhu yok” demiştim. Areda-Survey’in eylül ayı araştırmasını inceleyince Millet İttifakı’nın artık muhalefette de umut olma özelliğini kaybetmeye başladığını gördüm.
Millet İttifakı’nın iki büyük partisi arasında eylül ayında iki ciddi kriz yaşandı. 1- Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” önerisiyle yaşanan HDP krizi. 2- Bülent Kuşoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayı olmazsa Millet İttifakı’nın dağılacağı tehdidi. Meral Akşener, Kuşoğlu’nun çıkışına, “Noter değiliz” diye yanıt verdi. HDP konusunda ise “HDP için bizi engel gören varsa biz o masadan kalkarız, HDP oturabilir” diye rest çekti.
'Kılıçdaroğlu, Akşener'in eleştirilerine yanıt vermedi'
Bu arada 2 Ekim tarihinde Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılan 6’lı Masa toplantısında Akşener’in, HDP konusundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği söyleniyor. Akşener’in, “HDP’nin masada yer almasını istiyorsanız biz HDP’nin olduğu masada oturmayız. Biz masadan kalkarız, HDP oturur” dediği ifade ediliyor. Akşener’in eleştirileri karşısında Kılıçdaroğlu’nun dinlemekle yetindiği ve yanıt vermediği söyleniyor.
6’lı Masa’nın önünde çok ciddi sorunlar duruyor. Henüz cumhurbaşkanı adayını belirlemediler. Küçük partilerin seçimlere nasıl gireceği konusunda bir ilerleme sağlayamadılar. Muhalefete olan güven şimdiden sarsılmaya başladı. Eğer bir de cumhurbaşkanlığı krizi yaşatırlarsa o zaman 6’lı Masa’ya olan güven dip yapabilir.
'6'lı masa ortak aday çıkaracak diyenlerin oranı yüzde 47.9'da kaldı'
Areda-Survey’in anketinde “6’lı Masa ortak aday çıkarabilecek mi?” diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 52.1’i “Hayır” yanıtını verirken, “Ortak aday çıkaracak” diyenlerin oranı yüzde 47.9’da kalmış. Oysa mart ayında yapılan ankette ortak aday çıkarılacağını düşünenlerin oranı yüzde 72.2 seviyesindeydi.
Artık söylemekten dilimde tüy bitti. Ekonomik sıkıntının yaşandığı bir dönemde “Ekonomiyle ilgili sorunları kim çözer?” sorusuna verilen yanıt, muhalefet açısından ibret verici. Sadece Areda-Survey’in araştırmasında değil, bağımsız birçok anket firmasının araştırmasında aynı sonuç çıkıyor. Halk en önemli gündem maddesi olarak ekonomiyi, hayat pahalılığını ve enflasyonu gösteriyor. Ama bu sorunu kim çözer diye sorduğunuzda “Muhalefet çözer” demiyor. Çünkü muhalefet güven vermiyor.
Yusuf Akın’ın genel müdürü olduğu Areda-Survey’in araştırmasında, “Mevcut ekonomik sorunları hükümet mi çözer, muhalefet mi?” diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 32.8’i “Muhalefet çözer” derken, “İktidar çözer” diyenlerin oranı ise yüzde 47.4’e ulaştı. “Hiçbiri çözemez” diyenler ise varlığını sürdürerek yüzde 19.8 çıktı. Oysa muhalefet çözer diyenlerin oranı ocak ayında yüzde 42.3 seviyesindeydi.