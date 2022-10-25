Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi: Halk 'Muhalefet çözer' demiyor, çünkü muhalefet güven vermiyor

Bu arada 2 Ekim tarihinde Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılan 6’lı Masa toplantısında Akşener’in, HDP konusundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği söyleniyor. Akşener’in, “HDP’nin masada yer almasını istiyorsanız biz HDP’nin olduğu masada oturmayız. Biz masadan kalkarız, HDP oturur” dediği ifade ediliyor. Akşener’in eleştirileri karşısında Kılıçdaroğlu’nun dinlemekle yetindiği ve yanıt vermediği söyleniyor.

6’lı Masa’nın önünde çok ciddi sorunlar duruyor. Henüz cumhurbaşkanı adayını belirlemediler. Küçük partilerin seçimlere nasıl gireceği konusunda bir ilerleme sağlayamadılar. Muhalefete olan güven şimdiden sarsılmaya başladı. Eğer bir de cumhurbaşkanlığı krizi yaşatırlarsa o zaman 6’lı Masa’ya olan güven dip yapabilir.