https://sputniknews.com.tr/20221025/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-banka-genel-mudurlerinin-oneri-ve-taleplerini-dinledi-1062687906.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, banka genel müdürlerinin öneri ve taleplerini dinledi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, banka genel müdürlerinin öneri ve taleplerini dinledi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bankaların genel müdürleri ile dün yaptığı toplantıda gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T16:44+0300
2022-10-25T16:44+0300
2022-10-25T16:44+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
banka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059196552_0:111:1065:710_1920x0_80_0_0_596a1d04dbb80d8fea930892eccd3321.jpg
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nebati'nin, reel sektör ve finans sektörü gibi ilgili birçok sektör temsilcisi ile dönemsel olarak bir araya gelerek ekonomideki gelişmelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiği anımsatıldı.Bu çerçevede, Bakan Nebati ve bankaların genel müdürlerinin bir araya gelerek, sektörün genel durumu hakkında değerlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, toplantıda, gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve taleplerin görüşüldüğü belirtildi.Açıklamada, bankacılık sektörünün kamu tarafından yürürlüğe konulan politika setlerine uyum düzeyi ve uyum sürecinin değerlendirildiği bildirildi.Bankacılık sektörünün gelişimi ve "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde sektöre yüklenilen misyonu gerçekleştirmesi konusunun değerlendirilerek, mevcut durumda sektörün ekonomiye katkı düzeyi ve bu katkının gelişimi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğüne işaret edilen açıklamada, sektörün büyümenin finansmanında önemli bir role sahip olduğu, kamu ile bankacılık sektörü arasındaki güçlü iletişimin artarak devam ettirileceği kaydedildi.Açıklamada, Bakan Nebati'nin, sektör temsilcileriyle temaslarını sürdüreceği de ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-nebati-financial-timesa-konustu-bize-gelen-her-sey-yasal-yollardan-geliyor-1062674590.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059196552_75:0:1022:710_1920x0_80_0_0_6466047983b5b9c8ee70f2d223631bb7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, banka
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, banka
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, banka genel müdürlerinin öneri ve taleplerini dinledi
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bankaların genel müdürleri ile dün yaptığı toplantıda gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve taleplerin görüşüldüğü bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nebati'nin, reel sektör ve finans sektörü gibi ilgili birçok sektör temsilcisi ile dönemsel olarak bir araya gelerek ekonomideki gelişmelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiği anımsatıldı.
Bu çerçevede, Bakan Nebati ve bankaların genel müdürlerinin bir araya gelerek, sektörün genel durumu hakkında değerlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, toplantıda, gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve taleplerin görüşüldüğü belirtildi.
Açıklamada, bankacılık sektörünün kamu tarafından yürürlüğe konulan politika setlerine uyum düzeyi ve uyum sürecinin değerlendirildiği bildirildi.
Bankacılık sektörünün gelişimi ve "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde sektöre yüklenilen misyonu gerçekleştirmesi konusunun değerlendirilerek, mevcut durumda sektörün ekonomiye katkı düzeyi ve bu katkının gelişimi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğüne işaret edilen açıklamada, sektörün büyümenin finansmanında önemli bir role sahip olduğu, kamu ile bankacılık sektörü arasındaki güçlü iletişimin artarak devam ettirileceği kaydedildi.
Açıklamada, Bakan Nebati'nin, sektör temsilcileriyle temaslarını sürdüreceği de ifade edildi.