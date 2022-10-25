https://sputniknews.com.tr/20221025/hatayspor-yenilgisi-sonrasi-josef-de-souza-kendimizden-utanmamiz-lazim-1062678840.html

Hatayspor yenilgisi sonrası Josef de Souza: Kendimizden utanmamız lazım

Hatayspor yenilgisi sonrası Josef de Souza: Kendimizden utanmamız lazım

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

josef de souza

beşiktaş

hatayspor

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Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Ajansspor’un aktardığına göre Souza "Maçın başında çok iyi başladık. Maçı daha ilk yarı bitirebilirdik. 2-0, 3-0 yapabilirdik. O şansları yakaladık ama bunu yapamadık. Maçı koparamadık. 2. yarının başında yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha agresif bir şekilde maçları olumlu bir şekilde koparmamız gerekiyor. 1-0'dan sonra maçı koparmamız gerekiyor" dedi."Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım" diyen Brezilyalı oyuncu "Golü bulduk ama maçı koparamadık bu da tecrübe gerektiriyor. Bu tecrübeyi gösteremedik. Kendimizden utanmamız lazım. Aynaya bakıp utanmamız lazım. Hatayspor'a saygı duyuyorum. İyi oynadılar. Maça ortak ettik onları. Ardından beraberlikten sonra gol geldi. Ama Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Tüm takım Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu bilmesi lazım. Bu şekilde aynaya bakmamız gerekiyor. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu" şeklinde konuştu.

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josef de souza, beşiktaş, hatayspor