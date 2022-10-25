https://sputniknews.com.tr/20221025/hatayspor-yenilgisi-sonrasi-josef-de-souza-kendimizden-utanmamiz-lazim-1062678840.html
Hatayspor yenilgisi sonrası Josef de Souza: Kendimizden utanmamız lazım
Hatayspor yenilgisi sonrası Josef de Souza: Kendimizden utanmamız lazım
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T13:14+0300
2022-10-25T13:14+0300
2022-10-25T13:18+0300
spor
josef de souza
beşiktaş
hatayspor
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Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Ajansspor’un aktardığına göre Souza "Maçın başında çok iyi başladık. Maçı daha ilk yarı bitirebilirdik. 2-0, 3-0 yapabilirdik. O şansları yakaladık ama bunu yapamadık. Maçı koparamadık. 2. yarının başında yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha agresif bir şekilde maçları olumlu bir şekilde koparmamız gerekiyor. 1-0'dan sonra maçı koparmamız gerekiyor" dedi."Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım" diyen Brezilyalı oyuncu "Golü bulduk ama maçı koparamadık bu da tecrübe gerektiriyor. Bu tecrübeyi gösteremedik. Kendimizden utanmamız lazım. Aynaya bakıp utanmamız lazım. Hatayspor'a saygı duyuyorum. İyi oynadılar. Maça ortak ettik onları. Ardından beraberlikten sonra gol geldi. Ama Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Tüm takım Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu bilmesi lazım. Bu şekilde aynaya bakmamız gerekiyor. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu" şeklinde konuştu.
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Hatayspor yenilgisi sonrası Josef de Souza: Kendimizden utanmamız lazım
13:14 25.10.2022 (güncellendi: 13:18 25.10.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Josef de Souza açıklamalarda bulundu ve "Açıkça konuşmalıyım, kendimizden utanmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ajansspor’un aktardığına göre Souza "Maçın başında çok iyi başladık. Maçı daha ilk yarı bitirebilirdik. 2-0, 3-0 yapabilirdik. O şansları yakaladık ama bunu yapamadık. Maçı koparamadık. 2. yarının başında yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha agresif bir şekilde maçları olumlu bir şekilde koparmamız gerekiyor. 1-0'dan sonra maçı koparmamız gerekiyor" dedi.
"Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım" diyen Brezilyalı oyuncu "Golü bulduk ama maçı koparamadık bu da tecrübe gerektiriyor. Bu tecrübeyi gösteremedik. Kendimizden utanmamız lazım. Aynaya bakıp utanmamız lazım. Hatayspor'a saygı duyuyorum. İyi oynadılar. Maça ortak ettik onları. Ardından beraberlikten sonra gol geldi. Ama Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Tüm takım Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu bilmesi lazım. Bu şekilde aynaya bakmamız gerekiyor. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu" şeklinde konuştu.