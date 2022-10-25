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https://sputniknews.com.tr/20221025/hastaliktan-korktugu-icin-67-yildir-dus-almayan-adam-oldu-1062683334.html
Hastalıktan korktuğu için 67 yıldır duş almayan adam öldü
Hastalıktan korktuğu için 67 yıldır duş almayan adam öldü
İran'da hasta olmaktan korktuğu için 67 yıl önce duş almayı bırakan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T14:50+0300
2022-10-25T14:50+0300
dünya
duş
iran
hastalık
ölüm
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İran'ın Kirmanşah vilayetinde yaşayan ve hasta olmaktan korktuğu için 67 yıl önce duş almayı bırakan Amu Hacı (Hacı Amca) isimli adam hayatını kaybetti.IRNA haber ajansının haberine göre adam, yakalandığı hastalık sonucunda ülkenin güneyindeki Fars eyaletinde bulunan Dejgah köyünde öldü.Amu Hacı'nın hiç evlenmediği, uzun yıllar boyunca içme suyunu yerdeki su birikintilerden sağladığı ve yol kenarlarındaki ölü hayvanlarla beslendiği biliniyordu. Öğrenilene göre, Hacı birkaç ay önce köylüler tarafından yıkanmaya götürülmüştü.İran medyası göre ayrıca, 2013 yılında hayatı hakkında 'Amu Haji'nin Garip Hayatı' isminde kısa bir belgesel film çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20220120/doktorlari-sasirtan-adam-67-yildir-dus-almiyor-yollardaki-olu-hayvanlardan-besleniyor-ve-saglikli-1052931067.html
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duş, iran, hastalık, ölüm
duş, iran, hastalık, ölüm

Hastalıktan korktuğu için 67 yıldır duş almayan adam öldü

14:50 25.10.2022
© AFP 2022Amu Hacı (Hacı Amca)
Amu Hacı (Hacı Amca) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022
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İran'da hasta olmaktan korktuğu için 67 yıl önce duş almayı bırakan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.
İran'ın Kirmanşah vilayetinde yaşayan ve hasta olmaktan korktuğu için 67 yıl önce duş almayı bırakan Amu Hacı (Hacı Amca) isimli adam hayatını kaybetti.
IRNA haber ajansının haberine göre adam, yakalandığı hastalık sonucunda ülkenin güneyindeki Fars eyaletinde bulunan Dejgah köyünde öldü.
Amu Hacı'nın hiç evlenmediği, uzun yıllar boyunca içme suyunu yerdeki su birikintilerden sağladığı ve yol kenarlarındaki ölü hayvanlarla beslendiği biliniyordu. Öğrenilene göre, Hacı birkaç ay önce köylüler tarafından yıkanmaya götürülmüştü.
İran medyası göre ayrıca, 2013 yılında hayatı hakkında 'Amu Haji'nin Garip Hayatı' isminde kısa bir belgesel film çekildi.
İran medyasında yer alan haberlere göre, 67 yıldır yıkanmayan ve yol kenarındaki hayvan ölüleriyle beslenen 87 yaşındaki bir adamın sağlıklı olduğu ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
YAŞAM
Doktorları şaşırtan adam: 67 yıldır duş almıyor, yollardaki ölü hayvanlardan besleniyor ve sağlıklı
20 Ocak, 12:12
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