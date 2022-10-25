https://sputniknews.com.tr/20221025/hastaliktan-korktugu-icin-67-yildir-dus-almayan-adam-oldu-1062683334.html
Hastalıktan korktuğu için 67 yıldır duş almayan adam öldü
Hastalıktan korktuğu için 67 yıldır duş almayan adam öldü
İran'da hasta olmaktan korktuğu için 67 yıl önce duş almayı bırakan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T14:50+0300
2022-10-25T14:50+0300
2022-10-25T14:50+0300
dünya
duş
iran
hastalık
ölüm
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İran'ın Kirmanşah vilayetinde yaşayan ve hasta olmaktan korktuğu için 67 yıl önce duş almayı bırakan Amu Hacı (Hacı Amca) isimli adam hayatını kaybetti.IRNA haber ajansının haberine göre adam, yakalandığı hastalık sonucunda ülkenin güneyindeki Fars eyaletinde bulunan Dejgah köyünde öldü.Amu Hacı'nın hiç evlenmediği, uzun yıllar boyunca içme suyunu yerdeki su birikintilerden sağladığı ve yol kenarlarındaki ölü hayvanlarla beslendiği biliniyordu. Öğrenilene göre, Hacı birkaç ay önce köylüler tarafından yıkanmaya götürülmüştü.İran medyası göre ayrıca, 2013 yılında hayatı hakkında 'Amu Haji'nin Garip Hayatı' isminde kısa bir belgesel film çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20220120/doktorlari-sasirtan-adam-67-yildir-dus-almiyor-yollardaki-olu-hayvanlardan-besleniyor-ve-saglikli-1052931067.html
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duş, iran, hastalık, ölüm
duş, iran, hastalık, ölüm
Hastalıktan korktuğu için 67 yıldır duş almayan adam öldü
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İran'da hasta olmaktan korktuğu için 67 yıl önce duş almayı bırakan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.
İran'ın Kirmanşah vilayetinde yaşayan ve hasta olmaktan korktuğu için 67 yıl önce duş almayı bırakan Amu Hacı (Hacı Amca) isimli adam hayatını kaybetti.
IRNA haber ajansının haberine göre adam, yakalandığı hastalık sonucunda ülkenin güneyindeki Fars eyaletinde bulunan Dejgah köyünde öldü.
Amu Hacı'nın hiç evlenmediği, uzun yıllar boyunca içme suyunu yerdeki su birikintilerden sağladığı ve yol kenarlarındaki ölü hayvanlarla beslendiği biliniyordu. Öğrenilene göre, Hacı birkaç ay önce köylüler tarafından yıkanmaya götürülmüştü.
İran medyası göre ayrıca, 2013 yılında hayatı hakkında 'Amu Haji'nin Garip Hayatı' isminde kısa bir belgesel film çekildi.