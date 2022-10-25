https://sputniknews.com.tr/20221025/halit-kivanc-97-yasinda-hayatini-kaybetti-1062701767.html

Usta sunucu Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sunucu Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T22:22+0300

2022-10-25T22:22+0300

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Türk radyo ve televizyon tarihinin duayen isimlerinden Halit Kıvanç 97 yaşında yaşamını yitirdi. Kıvanç'ın ölüm haberini oğlu Ümit Kıvanç Twitter hesabından "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" açıklamasıyla duyurdu.Halit Kıvanç'ın vefat haberi sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Twitter hesaplarından Kıvanç'ın anısına paylaşımlar yapıldı.Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından "Halit Kıvanç’ı kaybettik Kulübümüzün 570 sicil numaralı YDK üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızın kıymetli isimlerinden Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesi, kederli yakınları ve camiamıza baş sağlığı dileriz" paylaşımı yapıldı.Galatasaray ise "Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rekabetin zerafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.Beşiktaş, "Radyo ve televizyonların efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerinin yer aldığı bir başsağlığı mesajı yayınladı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Halit Kıvanç ile ilgili sosyal medya hesabından "Radyo ve televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç’ı kaybettik... Nezaketi, güleryüzü ve bilgisiyle yaptığı işe değer katan bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Radyo ve Televizyon tarihimizin en önemli, en sembol isimlerinden biri olan Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

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