https://sputniknews.com.tr/20221025/enerji-bakani-donmez-gaz-ussu-icin-biz-hazirliklarimizi-yapiyoruz-1062674280.html
Enerji Bakanı Dönmez: Gaz üssü için hazırlıklarımızı yapıyoruz
Enerji Bakanı Dönmez: Gaz üssü için hazırlıklarımızı yapıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rus doğalgazı için Türkiye’de enerji üssü kurulması için prensipte anlaşıldığını, Türkiye’nin üzerine düşen... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T11:59+0300
2022-10-25T11:59+0300
2022-10-25T12:00+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
rusya
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez aralarında Sputnik muhabirinin de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de doğalgaz üssü kurulmasına ilişkin gelişmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez “Biz önce kendi çalışmamızı güncelleyeceğiz. Buna başladık. Botaş, Epiaş’ta arkadaşlar çalışıyor. Bizim öteden beri gaz merkezi, ticaret merkezi olmak gibi bir hedefimiz var. Prensipte görüşmelerle ilgili anlaşıldı. Bizim önce bizim tarafta olan işleri bitirmemiz lazım” yanıtını verdi.G7 ülkelerinin Rusya’ya yönelik tavan fiyat uygulamasına ilişkin de değerlendirme yapan Dönmez “Biz de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor biliyorsunuz. Özel sektör, Tüpraş var, Star rafinerisi var. Tüpraş’ın 4 tane rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden ticaret yapıyorlar. Bunların birçoğu bir yıl öncesinden sözleşme yapılarak yapılıyor. Yani spot alımları çok değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Bir anda ben şuradan alayım, almayayım demekle olmuyor. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor. Yani uygulamanın şeklini görelim şu an bir şey söylemek zor” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221022/rusya-ve-turkiye-gaz-merkezinin-projelendirilmesi-icin-calisma-yurutuyor-1062592439.html
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Osman Nuri Cerit
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, rusya, türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, rusya, türkiye
Enerji Bakanı Dönmez: Gaz üssü için hazırlıklarımızı yapıyoruz
11:59 25.10.2022 (güncellendi: 12:00 25.10.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rus doğalgazı için Türkiye’de enerji üssü kurulması için prensipte anlaşıldığını, Türkiye’nin üzerine düşen işleri yapmaya başladığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez aralarında Sputnik muhabirinin de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de doğalgaz üssü kurulmasına ilişkin gelişmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez “Biz önce kendi çalışmamızı güncelleyeceğiz. Buna başladık. Botaş, Epiaş’ta arkadaşlar çalışıyor. Bizim öteden beri gaz merkezi, ticaret merkezi olmak gibi bir hedefimiz var. Prensipte görüşmelerle ilgili anlaşıldı. Bizim önce bizim tarafta olan işleri bitirmemiz lazım” yanıtını verdi.
G7 ülkelerinin Rusya’ya yönelik tavan fiyat uygulamasına ilişkin de değerlendirme yapan Dönmez “Biz de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor biliyorsunuz. Özel sektör, Tüpraş var, Star rafinerisi var. Tüpraş’ın 4 tane rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden ticaret yapıyorlar. Bunların birçoğu bir yıl öncesinden sözleşme yapılarak yapılıyor. Yani spot alımları çok değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Bir anda ben şuradan alayım, almayayım demekle olmuyor. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor. Yani uygulamanın şeklini görelim şu an bir şey söylemek zor” değerlendirmesini yaptı.