https://sputniknews.com.tr/20221025/enerji-bakani-donmez-gaz-ussu-icin-biz-hazirliklarimizi-yapiyoruz-1062674280.html

Enerji Bakanı Dönmez: Gaz üssü için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Enerji Bakanı Dönmez: Gaz üssü için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rus doğalgazı için Türkiye’de enerji üssü kurulması için prensipte anlaşıldığını, Türkiye’nin üzerine düşen... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T11:59+0300

2022-10-25T11:59+0300

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türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

rusya

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez aralarında Sputnik muhabirinin de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de doğalgaz üssü kurulmasına ilişkin gelişmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez “Biz önce kendi çalışmamızı güncelleyeceğiz. Buna başladık. Botaş, Epiaş’ta arkadaşlar çalışıyor. Bizim öteden beri gaz merkezi, ticaret merkezi olmak gibi bir hedefimiz var. Prensipte görüşmelerle ilgili anlaşıldı. Bizim önce bizim tarafta olan işleri bitirmemiz lazım” yanıtını verdi.G7 ülkelerinin Rusya’ya yönelik tavan fiyat uygulamasına ilişkin de değerlendirme yapan Dönmez “Biz de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor biliyorsunuz. Özel sektör, Tüpraş var, Star rafinerisi var. Tüpraş’ın 4 tane rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden ticaret yapıyorlar. Bunların birçoğu bir yıl öncesinden sözleşme yapılarak yapılıyor. Yani spot alımları çok değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Bir anda ben şuradan alayım, almayayım demekle olmuyor. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor. Yani uygulamanın şeklini görelim şu an bir şey söylemek zor” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221022/rusya-ve-turkiye-gaz-merkezinin-projelendirilmesi-icin-calisma-yurutuyor-1062592439.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, rusya, türkiye