https://sputniknews.com.tr/20221025/dijital-turk-lirasi-icin-test-asamasina-gelindi-1062700334.html
Dijital Türk Lirası için test aşamasına gelindi
Dijital Türk Lirası için test aşamasına gelindi
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T21:19+0300
2022-10-25T21:19+0300
2022-10-25T21:26+0300
ekonomi
dijital
türk lirası
abd merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
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2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl da enflasyon, para politikası ve mali piyasalara yönelik ödemli adımların atılmasına devam edilecek. Buna göre, 2023'te, liralaşma stratejisi adımlarının hayata geçirilmesi başta olmak üzere, para ve maliye politikası araçlarının koordineli bir biçimde uygulamaya konularak finansal istikrarı gözetmek ve fiyat istikrarını sağlamak amacı doğrultusunda hareket edilecek. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak.Dijital Türk lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. "Düzenleme Deney Alanı ve Endüstri Deney Alanı" oluşturulacak.İstanbul Finans Merkezinin faaliyete geçişini takiben "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü" kurulacak.
https://sputniknews.com.tr/20220502/tcmb-dijital-turk-lirasinda-pilot-uygulama-yapilacak-1056024531.html
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dijital, türk lirası, abd merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon
dijital, türk lirası, abd merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon
Dijital Türk Lirası için test aşamasına gelindi
21:19 25.10.2022 (güncellendi: 21:26 25.10.2022) Abone ol
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine gelecek yıl başlanacak.
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl da enflasyon, para politikası ve mali piyasalara yönelik ödemli adımların atılmasına devam edilecek.
Buna göre, 2023'te, liralaşma stratejisi adımlarının hayata geçirilmesi başta olmak üzere, para ve maliye politikası araçlarının koordineli bir biçimde uygulamaya konularak finansal istikrarı gözetmek ve fiyat istikrarını sağlamak amacı doğrultusunda hareket edilecek.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak.
Dijital Türk lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.
Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. "Düzenleme Deney Alanı ve Endüstri Deney Alanı" oluşturulacak.
İstanbul Finans Merkezinin faaliyete geçişini takiben "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü" kurulacak.