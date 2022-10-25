https://sputniknews.com.tr/20221025/dijital-turk-lirasi-icin-test-asamasina-gelindi-1062700334.html

Dijital Türk Lirası için test aşamasına gelindi

Dijital Türk Lirası için test aşamasına gelindi

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T21:19+0300

2022-10-25T21:19+0300

2022-10-25T21:26+0300

ekonomi

dijital

türk lirası

abd merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062700190_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e8175b04987025992fa9b93b5ed279da.jpg

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl da enflasyon, para politikası ve mali piyasalara yönelik ödemli adımların atılmasına devam edilecek. Buna göre, 2023'te, liralaşma stratejisi adımlarının hayata geçirilmesi başta olmak üzere, para ve maliye politikası araçlarının koordineli bir biçimde uygulamaya konularak finansal istikrarı gözetmek ve fiyat istikrarını sağlamak amacı doğrultusunda hareket edilecek. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak.Dijital Türk lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. "Düzenleme Deney Alanı ve Endüstri Deney Alanı" oluşturulacak.İstanbul Finans Merkezinin faaliyete geçişini takiben "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü" kurulacak.

https://sputniknews.com.tr/20220502/tcmb-dijital-turk-lirasinda-pilot-uygulama-yapilacak-1056024531.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dijital, türk lirası, abd merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon