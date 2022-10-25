https://sputniknews.com.tr/20221025/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-krali-charles-ile-telefonda-gorustu-1062699361.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı Charles ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı Charles ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İngiltere Kralı III. Charles'a, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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kral charles

recep tayyip erdoğan

dünya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İngiltere ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

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kral charles, recep tayyip erdoğan