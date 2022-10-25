https://sputniknews.com.tr/20221025/cumhurbaskani-erdogan-ilk-evim-ilk-isyerim-projesi-ilk-temel-atma-toreninde-konusuyor-1062682922.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kira uyguladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kira uyguladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan yüksek kiralar konusunda "Ev sahipleri kiracılarına... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T14:40+0300
2022-10-25T14:40+0300
2022-10-25T15:25+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
sosyal konut
cumhurbaşkanı
toki
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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türkiye, recep tayyip erdoğan, sosyal konut, cumhurbaşkanı, toki
türkiye, recep tayyip erdoğan, sosyal konut, cumhurbaşkanı, toki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kira uyguladı
14:40 25.10.2022 (güncellendi: 15:25 25.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan yüksek kiralar konusunda "Ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kira uyguladılar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Konut ve kira fiyatları arttı. Fırsatçılar ev sahipleri dalaşma başladı. Ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kira uyguladılar. Bunun üzerine kira artış sınırlaması getirdik.
Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz.
Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir.