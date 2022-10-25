Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kira uyguladı

Konut ve kira fiyatları arttı. Fırsatçılar ev sahipleri dalaşma başladı. Ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kira uyguladılar. Bunun üzerine kira artış sınırlaması getirdik.

Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz.

Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir.