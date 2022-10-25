https://sputniknews.com.tr/20221025/cumhurbaskani-erdogan-bbp-lideri-desticiyle-gorustu-1062697752.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle Beştepe'de görüştü. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T20:19+0300
2022-10-25T20:19+0300
2022-10-25T20:21+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mustafa destici
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ve Destici en son Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde 14 Nisan 2022 tarihinde baş başa görüşmüştü.Beştepe’deki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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recep tayyip erdoğan, mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp)
recep tayyip erdoğan, mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici'yle görüştü
20:19 25.10.2022 (güncellendi: 20:21 25.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle Beştepe'de görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan ve Destici en son Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde 14 Nisan 2022 tarihinde baş başa görüşmüştü.
Beştepe’deki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.