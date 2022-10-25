https://sputniknews.com.tr/20221025/cumhurbaskani-erdogan-bbp-lideri-desticiyle-gorustu-1062697752.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Destici'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle Beştepe'de görüştü. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

mustafa destici

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ve Destici en son Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde 14 Nisan 2022 tarihinde baş başa görüşmüştü.Beştepe’deki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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recep tayyip erdoğan, mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp)