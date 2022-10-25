https://sputniknews.com.tr/20221025/calisanina-seftali-emojisi-gonderen-yoneticiye-88-milyon-tl-para-cezasi-1062685761.html

Çalışanına şeftali emojisi gönderen yöneticiye 8.8 milyon TL para cezası

Çalışanına şeftali emojisi gönderen yöneticiye 8.8 milyon TL para cezası

İngiltere'de çalışanını mesaj ve aramalar yoluyla taciz ettiği ve birçok kez şeftali emojisi gönderdiği belirtilen yöneticiye 420 bin pound (yaklaşık 8.8... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T15:58+0300

2022-10-25T15:58+0300

2022-10-25T15:58+0300

yaşam

şeftali

emoji

taciz

cinsel taciz

soruşturma

tazminat

tazminat davası

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İngiltere'de bir nakliye şirketinde çalışanına 'şeftali emojisi' gönderen yöneticiye tazminat cezası verildi. İsmi açıklanmayan yöneticinin, yanında çalışan kadını takip ettiği ve telefonu üzerinden birçok kez şeftali emojisi gönderdiği belirtildi. Yöneticisi hakkında dava açan kadına, 420 bin pound (yaklaşık 8.8 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verildi.Duvar'ın Daily Mail'den aktardığına göre, yöneticinin üst üste attığı mesajlarla ve aramalarla tacizde bulunduğu kaydedildi. Yöneticinin, daha önce de kendisini sarhoş bir şekilde aradığını söyleyen kadın, "Onurum kırıldı” açıklamasını yaptı.

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2022

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Sputnik Türkiye

şeftali, emoji, taciz, cinsel taciz, soruşturma, tazminat, tazminat davası