https://sputniknews.com.tr/20221025/calisanina-seftali-emojisi-gonderen-yoneticiye-88-milyon-tl-para-cezasi-1062685761.html
Çalışanına şeftali emojisi gönderen yöneticiye 8.8 milyon TL para cezası
Çalışanına şeftali emojisi gönderen yöneticiye 8.8 milyon TL para cezası
İngiltere'de çalışanını mesaj ve aramalar yoluyla taciz ettiği ve birçok kez şeftali emojisi gönderdiği belirtilen yöneticiye 420 bin pound (yaklaşık 8.8... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T15:58+0300
2022-10-25T15:58+0300
2022-10-25T15:58+0300
yaşam
şeftali
emoji
taciz
cinsel taciz
soruşturma
tazminat
tazminat davası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052008748_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2e8fb6b8dd52cfba46144810116379e6.jpg
İngiltere'de bir nakliye şirketinde çalışanına 'şeftali emojisi' gönderen yöneticiye tazminat cezası verildi. İsmi açıklanmayan yöneticinin, yanında çalışan kadını takip ettiği ve telefonu üzerinden birçok kez şeftali emojisi gönderdiği belirtildi. Yöneticisi hakkında dava açan kadına, 420 bin pound (yaklaşık 8.8 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verildi.Duvar'ın Daily Mail'den aktardığına göre, yöneticinin üst üste attığı mesajlarla ve aramalarla tacizde bulunduğu kaydedildi. Yöneticinin, daha önce de kendisini sarhoş bir şekilde aradığını söyleyen kadın, "Onurum kırıldı” açıklamasını yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052008748_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_ce0c284829e4b686c3274f7ec4d01263.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şeftali, emoji, taciz, cinsel taciz, soruşturma, tazminat, tazminat davası
şeftali, emoji, taciz, cinsel taciz, soruşturma, tazminat, tazminat davası
Çalışanına şeftali emojisi gönderen yöneticiye 8.8 milyon TL para cezası
Abone ol
İngiltere'de çalışanını mesaj ve aramalar yoluyla taciz ettiği ve birçok kez şeftali emojisi gönderdiği belirtilen yöneticiye 420 bin pound (yaklaşık 8.8 milyon TL) tazminat cezası verildi.
İngiltere'de bir nakliye şirketinde çalışanına 'şeftali emojisi' gönderen yöneticiye tazminat cezası verildi. İsmi açıklanmayan yöneticinin, yanında çalışan kadını takip ettiği ve telefonu üzerinden birçok kez şeftali emojisi gönderdiği belirtildi. Yöneticisi hakkında dava açan kadına, 420 bin pound (yaklaşık 8.8 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verildi.
Duvar'ın Daily Mail'den aktardığına göre, yöneticinin üst üste attığı mesajlarla ve aramalarla tacizde bulunduğu kaydedildi. Yöneticinin, daha önce de kendisini sarhoş bir şekilde aradığını söyleyen kadın, "Onurum kırıldı” açıklamasını yaptı.