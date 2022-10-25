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Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor
Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor
ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri ile ilgili anketlere bakıldığında Demokratların "akıntıya karşı kürek çektiğinin" görüldüğünü... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
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abd
abd demokrat parti
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Biden, Washington'daki Ulusal Demokratik Komiteyi ziyaret ederek, burada yaklaşan Kongre ara seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.Anketlerin şu anda Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki çoğunluğu kaybedeceğine işaret ettiğini söyleyen Biden, "Şu anda Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor. Ancak hiçbir şey için çok geç değil." ifadesini kullandı.Amerikalılar, Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.
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joe biden, abd, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti
joe biden, abd, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti

Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor

00:46 25.10.2022
© AFP 2022 / OLIVER CONTRERASJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / OLIVER CONTRERAS
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ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri ile ilgili anketlere bakıldığında Demokratların "akıntıya karşı kürek çektiğinin" görüldüğünü ancak henüz hiçbir şey için geç olmadığını söyledi.
Biden, Washington'daki Ulusal Demokratik Komiteyi ziyaret ederek, burada yaklaşan Kongre ara seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Anketlerin şu anda Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki çoğunluğu kaybedeceğine işaret ettiğini söyleyen Biden, "Şu anda Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor. Ancak hiçbir şey için çok geç değil." ifadesini kullandı.
Amerikalılar, Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
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