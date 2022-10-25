https://sputniknews.com.tr/20221025/bidendan-ara-secim-yorumu-demokratlar-akintiya-karsi-kurek-cekiyor-1062666091.html

Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor

Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri ile ilgili anketlere bakıldığında Demokratların "akıntıya karşı kürek çektiğinin" görüldüğünü... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T00:46+0300

2022-10-25T00:46+0300

2022-10-25T00:46+0300

dünya

joe biden

abd

abd demokrat parti

cumhuriyetçi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062666143_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8a063a92814af0c030b102bae671f19b.jpg

Biden, Washington'daki Ulusal Demokratik Komiteyi ziyaret ederek, burada yaklaşan Kongre ara seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.Anketlerin şu anda Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki çoğunluğu kaybedeceğine işaret ettiğini söyleyen Biden, "Şu anda Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor. Ancak hiçbir şey için çok geç değil." ifadesini kullandı.Amerikalılar, Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

https://sputniknews.com.tr/20221024/abd-baskani-biden-yarin-bir-hastaligim-olabilir-olebilirim-1062657402.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, abd, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti