https://sputniknews.com.tr/20221025/besinci-kez-kovid-19-asisi-yaptiran-bidendan-cagri-bu-durumu-degistirmeliyiz--1062701687.html
Beşinci kez Kovid-19 aşısı yaptıran Biden’dan çağrı: Bu durumu değiştirmeliyiz
Beşinci kez Kovid-19 aşısı yaptıran Biden’dan çağrı: Bu durumu değiştirmeliyiz
ABD Başkanı Biden, bugün 5. kez Kovid-19 aşısını yaptırarak yaklaşan kış aylarında vakaların artması riskine karşı herkesin aşılanması gerektiğini vurguladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T22:26+0300
2022-10-25T22:26+0300
2022-10-25T22:26+0300
dünya
joe biden
kovid-19
aşı
abd
çağrı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055068512_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c3174fd941e5f93ad5302d2bf3f53b73.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da 5. kez Kovid-19 aşısı yaptırdı. Halihazırda koronavirüse karşı destek aşılarını yaptıranların sayısının yeterli olmadığını işaret eden Biden, “Bu durumu değiştirmeliyiz. Aşınızı bir an önce olun” çağrısında bulundu.Yaklaşan kış aylarına işaret ederek bu dönemde grip virüsü gibi virüslerin de çoğaldığını belirten Biden, Kovid-19 geçirmenin daha da riskli bir hale gelebileceğini kaydetti.ABD’de kış aylarında Kovid-19 vakalarının artmasından endişe ediliyorABD’de sağlık makamları, kış aylarında Kovid-19’un daha güçlü bir varyantının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyor.Öte yandan, 2020’den sonra ilk kez Kovid-19 önlemlerinin alınmadığı göz önüne alındığında bu kış aylarında daha çok vakanın da ortaya çıkabileceği ve bunun grip salgınıyla çakışabileceği de belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221024/abd-baskani-biden-yarin-bir-hastaligim-olabilir-olebilirim-1062657402.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055068512_67:0:1079:759_1920x0_80_0_0_811581457212e973ba306491aeabf2ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, kovid-19, aşı, abd, çağrı
joe biden, kovid-19, aşı, abd, çağrı
Beşinci kez Kovid-19 aşısı yaptıran Biden’dan çağrı: Bu durumu değiştirmeliyiz
Abone ol
ABD Başkanı Biden, bugün 5. kez Kovid-19 aşısını yaptırarak yaklaşan kış aylarında vakaların artması riskine karşı herkesin aşılanması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da 5. kez Kovid-19 aşısı yaptırdı. Halihazırda koronavirüse karşı destek aşılarını yaptıranların sayısının yeterli olmadığını işaret eden Biden, “Bu durumu değiştirmeliyiz. Aşınızı bir an önce olun” çağrısında bulundu.
Yaklaşan kış aylarına işaret ederek bu dönemde grip virüsü gibi virüslerin de çoğaldığını belirten Biden, Kovid-19 geçirmenin daha da riskli bir hale gelebileceğini kaydetti.
ABD’de kış aylarında Kovid-19 vakalarının artmasından endişe ediliyor
ABD’de sağlık makamları, kış aylarında Kovid-19’un daha güçlü bir varyantının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyor.
Öte yandan, 2020’den sonra ilk kez Kovid-19 önlemlerinin alınmadığı göz önüne alındığında bu kış aylarında daha çok vakanın da ortaya çıkabileceği ve bunun grip salgınıyla çakışabileceği de belirtiliyor.