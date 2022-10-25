https://sputniknews.com.tr/20221025/besinci-kez-kovid-19-asisi-yaptiran-bidendan-cagri-bu-durumu-degistirmeliyiz--1062701687.html

Beşinci kez Kovid-19 aşısı yaptıran Biden’dan çağrı: Bu durumu değiştirmeliyiz

Beşinci kez Kovid-19 aşısı yaptıran Biden’dan çağrı: Bu durumu değiştirmeliyiz

ABD Başkanı Biden, bugün 5. kez Kovid-19 aşısını yaptırarak yaklaşan kış aylarında vakaların artması riskine karşı herkesin aşılanması gerektiğini vurguladı. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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çağrı

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da 5. kez Kovid-19 aşısı yaptırdı. Halihazırda koronavirüse karşı destek aşılarını yaptıranların sayısının yeterli olmadığını işaret eden Biden, “Bu durumu değiştirmeliyiz. Aşınızı bir an önce olun” çağrısında bulundu.Yaklaşan kış aylarına işaret ederek bu dönemde grip virüsü gibi virüslerin de çoğaldığını belirten Biden, Kovid-19 geçirmenin daha da riskli bir hale gelebileceğini kaydetti.ABD’de kış aylarında Kovid-19 vakalarının artmasından endişe ediliyorABD’de sağlık makamları, kış aylarında Kovid-19’un daha güçlü bir varyantının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyor.Öte yandan, 2020’den sonra ilk kez Kovid-19 önlemlerinin alınmadığı göz önüne alındığında bu kış aylarında daha çok vakanın da ortaya çıkabileceği ve bunun grip salgınıyla çakışabileceği de belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221024/abd-baskani-biden-yarin-bir-hastaligim-olabilir-olebilirim-1062657402.html

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