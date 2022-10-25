https://sputniknews.com.tr/20221025/bartinda-hayatini-kaybeden-maden-iscilerinin-yakinlarina-destek-paketi-torba-teklife-eklendi-1062667777.html

Bartın'da hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına destek paketi: Torba teklife eklendi

Bartın'da hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına destek paketi: Torba teklife eklendi

Bartın Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T03:32+0300

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen teklife, AK Partili milletvekillerinin önergesi ile maden kazaları ile ilgili madde ihdası yapıldı. Bartın’da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve maden kazasında hayatını kaybeden maden işçisi yakınlarına destek paketi teklife eklendi.Bu çerçevede; teklife eklenen yeni bir maddeyle; iş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil primlere ilişkin her türlü borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisi yakınlarına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.Ölen maden işçisinin anne ve babasına aylık bağlanacak. Hak sahipleri talep ettikleri takdirde ölen maden işçisinin eşi çocuğu veya kardeşi kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221020/amasradaki-maden-kazasini-arastiran-meclis-komisyonu-kurumlardan-bilgi-ve-belge-isteyebilecek-1062524539.html

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bartın, amasra, maden, maden ocağı, maden faciası, aile, destek, tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu