Bakan Varank: TOGG, C segment araçlarla rekabet edecek fiyatlarla piyasaya çıkacak

"Biz aslında Türkiye'nin milli projelerinin, teknolojik projelerinin siyasetin malzemesi yapılmasını istemiyoruz. Bu manada Türkiye'nin Otomobili projesini, Türkiyeli otomotiv endüstrisini çağ atlatacak proje olarak görüyoruz. Biz bu tavır içinde iken, CHP lideri ve İYİ Parti liderini davet etmemiz gerektiğini düşündük. Sadece onları değil CHP ve İYİ Partili milletvekillerini de davet ettik. Gelsinler bu gururu beraber yaşasınlar. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız bugün de şahitlik etsinler istedik. Gerçekten gösterdikleri hoş bir tavır değil. Daha önce şirkete sorduk, 'davet etmek ister misiniz' diye. Onlar da 'sayın bakanım sizin davet etmeniz daha şık olur' dediler. Kendilerine davetiyeyi gönderdik. Bu işin siyasi tarafı yok ama kendileri bu işi siyasi görüyor olabilirler. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun sözleri var, 'Bir araç tanıttılar, nerede üretiyorsunuz, fabrikası nerede' dendi. Şirket bütün adımlarını attı. Araç tanıtıldı, fabrikanın temelleri atıldı. Seri üretimin yapılacağı kampüsün inşaatı tamamlandı. "Biz aslında Türkiye'nin milli projelerinin, teknolojik projelerinin siyasetin malzemesi yapılmasını istemiyoruz. Bu manada Türkiye'nin Otomobili projesini, Türkiyeli otomotiv endüstrisini çağ atlatacak proje olarak görüyoruz. Biz bu tavır içinde iken,vedavet etmemiz gerektiğini düşündük. Sadece onları değil CHP ve İYİ Partili milletvekillerini de davet ettik. Gelsinler bu gururu beraber yaşasınlar. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız bugün de şahitlik etsinler istedik. Gerçekten gösterdikleri hoş bir tavır değil. Daha önce şirkete sorduk, 'davet etmek ister misiniz' diye. Onlar da 'sayın bakanım sizin davet etmeniz daha şık olur' dediler. Kendilerine davetiyeyi gönderdik. Bu işin siyasi tarafı yok ama kendileri bu işi siyasi görüyor olabilirler. Daha öncesözleri var, 'Bir araç tanıttılar, nerede üretiyorsunuz, fabrikası nerede' dendi. Şirket bütün adımlarını attı. Araç tanıtıldı, fabrikanın temelleri atıldı. Seri üretimin yapılacağı kampüsün inşaatı tamamlandı.

Deneme üretimleri başladı. Cumartesi günü banttan inmiş araçları sayın Cumhurbaşkanımız tanıtımı olacak. Seri üretimden çıkmış aracın hemen satılması anlamına gelmiyor. Siz Avrupa pazarında bu aracı satmak istiyorsanız tip onayı almanız gerekiyor. Seri üretim bandından çıkmış araçlar tip onayı testlerine gidecekler. Doğrulanması gerçekleştiğinde bu araçlar satışa çıkmış olacak. Hedef süre ise 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması. İlk çeyrekte 2023 yılı hedefleri yaklaşık 17-18 bin araç üretebilmek. Seri üretim araçlar burada deneme üretimlere başladı. Biz 29 Ekim'de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcını yapmış olacağız. Deneme üretimleri başladı. Cumartesi günü banttan inmiş araçları sayın Cumhurbaşkanımız tanıtımı olacak. Seri üretimden çıkmış aracın hemen satılması anlamına gelmiyor. Siz Avrupa pazarında bu aracı satmak istiyorsanız tip onayı almanız gerekiyor. Seri üretim bandından çıkmış araçlar tip onayı testlerine gidecekler. Doğrulanması gerçekleştiğinde bu araçlar satışa çıkmış olacak. Hedef süre ise 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması. İlk çeyrekteSeri üretim araçlar burada deneme üretimlere başladı. Biz 29 Ekim'de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcını yapmış olacağız.