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Bakan Varank: TOGG, C segment araçlarla rekabet edecek fiyatlarla piyasaya çıkacak
Bakan Varank: TOGG, C segment araçlarla rekabet edecek fiyatlarla piyasaya çıkacak
Habertürk TV'de canlı yayına konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG ile ilgili "İlk günden C segment araçlarla rekabet edecek fiyatlarla... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un Ankara'da Saha Expo'da canlı yayın konuğu oldu.Bakan Varank'ın yayın sırasındaki açıklamalarından ayrıntılar şöyle:
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mustafa varank, togg, iyi parti, chp, davet
mustafa varank, togg, iyi parti, chp, davet

Bakan Varank: TOGG, C segment araçlarla rekabet edecek fiyatlarla piyasaya çıkacak

20:26 25.10.2022 (güncellendi: 20:45 25.10.2022)
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
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Habertürk TV'de canlı yayına konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG ile ilgili "İlk günden C segment araçlarla rekabet edecek fiyatlarla piyasaya çıkacak. Vatandaşlarımız buna göre fiyat marjını kafalarında oluşturabilirler" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un Ankara'da Saha Expo'da canlı yayın konuğu oldu.
Bakan Varank'ın yayın sırasındaki açıklamalarından ayrıntılar şöyle:
"Biz aslında Türkiye'nin milli projelerinin, teknolojik projelerinin siyasetin malzemesi yapılmasını istemiyoruz. Bu manada Türkiye'nin Otomobili projesini, Türkiyeli otomotiv endüstrisini çağ atlatacak proje olarak görüyoruz. Biz bu tavır içinde iken, CHP lideri ve İYİ Parti liderini davet etmemiz gerektiğini düşündük. Sadece onları değil CHP ve İYİ Partili milletvekillerini de davet ettik. Gelsinler bu gururu beraber yaşasınlar. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız bugün de şahitlik etsinler istedik. Gerçekten gösterdikleri hoş bir tavır değil. Daha önce şirkete sorduk, 'davet etmek ister misiniz' diye. Onlar da 'sayın bakanım sizin davet etmeniz daha şık olur' dediler. Kendilerine davetiyeyi gönderdik. Bu işin siyasi tarafı yok ama kendileri bu işi siyasi görüyor olabilirler. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun sözleri var, 'Bir araç tanıttılar, nerede üretiyorsunuz, fabrikası nerede' dendi. Şirket bütün adımlarını attı. Araç tanıtıldı, fabrikanın temelleri atıldı. Seri üretimin yapılacağı kampüsün inşaatı tamamlandı.
Deneme üretimleri başladı. Cumartesi günü banttan inmiş araçları sayın Cumhurbaşkanımız tanıtımı olacak. Seri üretimden çıkmış aracın hemen satılması anlamına gelmiyor. Siz Avrupa pazarında bu aracı satmak istiyorsanız tip onayı almanız gerekiyor. Seri üretim bandından çıkmış araçlar tip onayı testlerine gidecekler. Doğrulanması gerçekleştiğinde bu araçlar satışa çıkmış olacak. Hedef süre ise 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması. İlk çeyrekte 2023 yılı hedefleri yaklaşık 17-18 bin araç üretebilmek. Seri üretim araçlar burada deneme üretimlere başladı. Biz 29 Ekim'de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcını yapmış olacağız.
Vatandaşta oluşan heyecandan gerçekten çok memnunuz. Normalde mutlaka haftanın bir günü dışarı çıkmaya çalışıyorum, mutlaka markete gitmeye çalışıyorum. Özellikle kendi başıma, ailemle dışarı çıkmayı çok önemsiyorum. Bunlar sizin dinamizminizi kaybetmemenizi sağlayan işler. Sipariş almaya pastaneye gittim. Üzerimde TOGG'un montu vardı. Dedi ki tezgahtar arkadaş, "O üstünüzdeki bizim bildiğimiz TOGG mu?" dedi. 'Böyle bir projede çalışmak ne kadar gurur verici' dedi. 3 yıldır ismi bilinen bir marka TOGG. Gerçekten herkes tanıyor. Bu kadar heyecan verici projeye muhalefet liderlerinin gelmemesini vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Demek ki böyle bir milli projeyle ilgileri yok muhalefet liderlerinin. Muhalefetten milletvekilleri gelirlerse en iyi şekilde ağırlarız. Bu proje elbette özel sektör yatırımı ama biz hükümet olarak projenin hayata geçmesi için çok büyük destek ve imkanlar tanıdık, tıpkı diğer projelerde olduğu gibi. Bu saatten sonra şirket yönetimi niye davet etsin? Davet etse gelirler mi? Bu tartışmalar işi gölgeleyen tartışmalar. 'Gidip ayakta alkışlardık' diyorlar ya, aslında içlerinde gerçekten ayakta alkışlıyorlar.
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