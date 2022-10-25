https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-nebati-financial-timesa-konustu-bize-gelen-her-sey-yasal-yollardan-geliyor-1062674590.html

Bakan Nebati, Financial Times'a konuştu: Bize gelen her şey yasal yollardan geliyor

Bakan Nebati, Financial Times'a konuştu: Bize gelen her şey yasal yollardan geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times gazetesine verdiği röportajda Ankara'nın Moskova ile olan ekonomik bağlarını "iyi komşuluk ilişkileri"... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T11:40+0300

2022-10-25T11:40+0300

2022-10-25T11:45+0300

ekonomi

rusya

türkiye

nureddin nebati

the financial times (ft)

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin önde gelen ekonomi gazetesi Financial Times’tan Luara Pitel ve Adam Samson’a konuştu.“Türkiye Hazine Bakanı Rusya ile ekonomik bağları savundu” başlığıyla bugün yayımlanan haberde, Batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırımları aşmak için Rusya'nın Türkiye’yi bir arka kapı olarak kullandığı yönündeki 'kaygılarına' Nebati’nin 'Rusya ile ekonomik ilişkilerin yasal olduğu' şeklinde yanıt verdiği belirtildi.Türkiye'nin 'içinden ve dışından muhalif güçlerin' ülkenin Rusya'yla ekonomik ilişkilerine dair kasten şaibe oluşturmaya çalıştığını belirten Nebati, Türkiye’nin uluslararası finansal sistem içinde çok dikkatli hareket eden bir ülke olduğunu ve uluslararası finansal sistemin kurallarını ihlal edecek şekilde hareket etmediğini dile getirerek, “Bize gelen her şey yasal yollardan geliyor” dedi.2022’nin ilk sekiz ayında 28 milyar dolarla rekor kıran ve Merkez Bankası'nca 'net hata noksan' olarak adlandırılan kalemle ilgili sorulara da Nebati yanıt verdi. Gazete, 2022’nin ilk sekiz ayındaki 40 milyar dolarlık cari açığın yüzde 70’inin 'net hata noksan' kaleminden finanse edilmesinin, ekonomistler ve batılı hükümetlerde soru işaretlerine neden olduğunu yazdı.Nebati, 28 milyar dolarlık söz konusu girişlerde, hesaba katılmayan turizm gelirlerinin önemli paya sahip olduğuna inandığını, söz konusu hesaplanmayan turizm gelirlerinin bir kısmının da, yaptırımlar nedeniyle finansal sistemi kullanamadıkları için çoğu nakit kullanan Ruslardan geldiğini söyledi. Gazete, geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısında Rusya'nın ikinci olduğunu hatırlattı.Nebati, Türkiye'nin Rusya, Ukrayna, Suriye ve Irak arasındaki 'savaşlarla çevrelendiğini' söyleyerek, bunun da para akışına neden olduğunu dile getirdi. Bakan Nebati, Türk şirket ve bireylerin de denizaşırı ülkelere gönderilen para gönderdiklerini, bu ödemenin bazen nakit de olduğunu söyledi.Gelen tüm paranın meşru olduğunu, bu girişlerin devam edeceğini kaydeden Nebati, 100 milyar dolarlık enerji faturasına rağmen gelecek yıl Türkiye’nin çok rahatlıkla ödemeler dengesi krizinden kaçınacağını dile getirdi.Rusya'dan doğalgaz ithalatı konusunda ödeme indirimi ve Gazprom'dan borç erteleme için Türkiye'nin ciddi bir gayret sarf ettiğini belirten Nebati, bu konuda güzel haberler beklediklerini dile getirdi. Bakan Nebati ayrıca, Rusya’dan Türkiye’ye Akkuyu Nükleer Santrali için para girişi olduğunu teyit etti.

https://sputniknews.com.tr/20221012/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-gazprom-baskani-miller-ile-gorustu-1062243827.html

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rusya, türkiye, nureddin nebati, the financial times (ft)