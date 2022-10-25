https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-kurum-musterek-arsalarda-vatandaslarimiz-isterlerse-toki-baskanligimiz-yapim-destegi-verecek-1062704042.html

Bakan Kurum: Müşterek arsalarda vatandaşlarımız isterlerse, TOKİ Başkanlığımız yapım desteği verecek

Bakan Kurum: Müşterek arsalarda vatandaşlarımız isterlerse, TOKİ Başkanlığımız yapım desteği verecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum “Müşterek arsalarda vatandaşlarımız isterlerse, TOKİ Başkanlığımız yapım desteği verecek. Müşterek ve... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T23:10+0300

2022-10-25T23:10+0300

2022-10-25T23:13+0300

türkiye

murat kurum

toki

toplu konut idaresi başkanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında “1 Milyon Konut Arsası” ile ilgili müşterek ve müstakil arsa detaylarını anlattı.Bakan Kurum, konut arsasında vatandaşların ister müstakil ister müşterek arsaya diledikleri gibi başvurabileceklerini ifade ederek, alt yapılı yapısı hazır konut arsaları için hazırlanacak imar planına uygun evleri yapabileceklerini söyledi. Bakan Kurum, ister müstakil ister müşterek arsalarda, hak sahiplerine konut yapım sürecinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nca destek olunacağını söyledi.'Müstakil arsa sahibi olan vatandaşlara isterlerse proje desteği sağlayacağız'Müstakil parsellere başvuran vatandaşlar için teknik ve hukuki destek sağlanacağına vurgu yapan Bakan Kurum, “Müstakil parsellerde vatandaşımız bizim yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde kendi evini o imar planına uygun olarak yapacak. Ruhsatlarını ilgili belediyelerden alacaklar. Burada da hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz. İsterlerse eğer proje desteği sağlayacağız. Yöresel mimarilerimize uygun projelerimiz var. Bu projelerden onlara destek de sağlayacağız. Ve burada kendi konutunu istediği, dilediği gibi yapabilecek” diye konuştu.'Yıllara göre hiçbir artış söz konusu değil'Konut arsalarıyla ilgili müşterek parseller hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:'Vatandaşlarımız 10 yıl faizsiz bir şekilde arsa bedellerini ödeyebilecek'Konut arsalarının 10 yıl faizsiz şekilde geri ödemesi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, yıllara göre artış olmayacağını ifade ederek, “Vatandaşımız 10 yıl faizsiz bir şekilde eriştiği arsaya konutlarını TOKİ Başkanlığı eliyle yaptırabilecek. Bu çok önemli bir süreç ve imtiyaz. Hazine Maliye Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapım ve finansla ilgili gerekli desteği de sağlayacak. 'Al arsanı da verdik. Git başının çaresine bak' demeyeceğiz. Müşterek arsada hak sahip olan kişileri birleştireceğiz ve onların adına süreci yöneteceğiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221024/sosyal-konut-projesinde-ilk-temeller-atiliyor-1062641960.html

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murat kurum, toki, toplu konut idaresi başkanlığı