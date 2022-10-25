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https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-kocadan-binali-yildirimin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-operasyon-basariyla-tamamlandi-1062700471.html
Bakan Koca’dan Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Operasyon başarıyla tamamlandı
Bakan Koca’dan Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Operasyon başarıyla tamamlandı
Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık durumu iyi, kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T21:28+0300
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binali yıldırım
fahrettin koca
türkiye
operasyon
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilen Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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binali yıldırım, fahrettin koca, operasyon
binali yıldırım, fahrettin koca, operasyon

Bakan Koca’dan Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Operasyon başarıyla tamamlandı

21:28 25.10.2022 (güncellendi: 21:29 25.10.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
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Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık durumu iyi, kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilen Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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