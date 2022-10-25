Bakan Koca’dan Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Operasyon başarıyla tamamlandı

“Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."