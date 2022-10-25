https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-bilginden-sozlesmeli-personele-kadro-aciklamasi-kapsam-belli-oldu-1062671377.html

Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro açıklaması: 'Kapsam belli oldu'

Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro açıklaması: 'Kapsam belli oldu'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personele kadro verilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T09:21+0300

2022-10-25T09:21+0300

2022-10-25T09:34+0300

türkiye

vedat bilgin

sözleşmeli personel

kadro

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. A Haber'in verdiği bilgiye göre Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak. Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Erdoğan'a sunum yapacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221006/kamudaki-sozlesmelilerin-kadro-talebiyle-ilgili-kritik-toplanti-1062014116.html

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vedat bilgin, sözleşmeli personel, kadro