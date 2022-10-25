https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-bilginden-sozlesmeli-personele-kadro-aciklamasi-kapsam-belli-oldu-1062671377.html
Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro açıklaması: 'Kapsam belli oldu'
Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro açıklaması: 'Kapsam belli oldu'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personele kadro verilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T09:21+0300
2022-10-25T09:21+0300
2022-10-25T09:34+0300
türkiye
vedat bilgin
sözleşmeli personel
kadro
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. A Haber'in verdiği bilgiye göre Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak. Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Erdoğan'a sunum yapacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221006/kamudaki-sozlesmelilerin-kadro-talebiyle-ilgili-kritik-toplanti-1062014116.html
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vedat bilgin, sözleşmeli personel, kadro
vedat bilgin, sözleşmeli personel, kadro
Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro açıklaması: 'Kapsam belli oldu'
09:21 25.10.2022 (güncellendi: 09:34 25.10.2022) Abone ol
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personele kadro verilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu.
A Haber'in verdiği bilgiye göre Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak. Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Erdoğan'a sunum yapacağız" dedi.