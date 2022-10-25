https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-akar-asil-yayilmaci-yunanistanin-ta-kendisidir-1062700752.html

Bakan Akar: Asıl yayılmacı, Yunanistan'ın ta kendisidir

Bakan Akar: Asıl yayılmacı, Yunanistan'ın ta kendisidir

Milli Savunma Bakanı Akar "Bazı Yunan siyasiler kendi megali idea hayallerini örtmek, saklamak için Yeni Osmanlı diye bir söylem uydurdular. Bu söylemle... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T21:45+0300

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türkiye

hulusi akar

yunanistan

osmanlı

kuzey kıbrıs

libya

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA Expo) açılış törenindeki konuşmasında, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen bu önemli organizasyonun sektörde önemli bir farkındalık ve etki oluşturduğunu belirtti.Dünyanın ve bölgenin sosyal, ekonomik, politik, askeri, teknolojik ve çevresel birçok faktör nedeniyle hassas bir süreçten geçtiğine işaret eden Akar, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bir dönemin yaşandığını söyledi.Ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanmasından siber alanın korunmasına kadar birçok alanda savunma yatırımlarını artırdığını, uluslararası alanda çok yönlü ilişkiler geliştirdiğini ifade eden Akar, "Türkiye de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek savunma ve güvenlik alanında yaptığı atılımlarla gerekse diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle uluslararası alanda özne haline gelmiş, ülkemizin etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olmuştur" diye konuştu.Buna bağlı genişleyen risk ve tehdit yelpazesine dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:''Megali İdea' hayallerini örtmek, saklamak için 'Yeni Osmanlı' diye bir söylem uydurdular'Türkiye’nin tüm komşularının hudutlarına, egemenlik haklarına daima saygılı olduğunu ve olmaya devam ettiğini dile getiren Akar, şöyle devam etti:Bu söylemle Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlamaya çalıştıklarını aktaran Akar, şöyle konuştu:Türkiye’nin tarihte olduğu gibi Kıbrıs dahil, Ege’de ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu vurgulayan Akar, "Yunanistan, Türkiye’yi bir tehdit olarak değil de güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olarak görmeyi başarabilirse bu hem ülkelerimiz hem bölgemiz hem de NATO adına büyük bir kazanım olacaktır. Temennimiz, bunun bir an önce anlaşılması, gerçekleşmesidir" dedi.Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada güvenlik üreten bir ülke olarak güçlü konumunu sürdürebilmesinin en önemli şartlarından birini yerli ve milli savunma sanayi olduğunu nitelendiren Akar, "Hemen her alanda olduğu gibi özellikle savunma alanında pek çok ilke imza atan ve atmaya devam eden ülkemiz, yerli ve milli imkanlarla ürettiği ve sahada kendini kanıtlayan kara, deniz ve hava sistemleriyle somut kazanımlar elde etmiştir" diye konuştu.Savunma sanayinde elde edilen tecrübe birikimiyle bir zamanlar hayal olan birçok konunun, bugün gerçeğe dönüştüğüne vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:Akar, yerli ve milli savunma sanayinin kendi ihtiyaçlarının yanı sıra başta Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına da cevap verebilecek duruma geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Yerli savunma sanayi kuruluşlarının sahip olduğu nitelikli insan kaynağıyla, etkin mühendislik çözümleriyle ve oluşturduğu güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde geldiği seviyenin gurur verici olduğunu belirten Akar, "Biz insan kaynağımıza, potansiyelimize ve bunu güce dönüştürecek savunma sanayii firmalarımıza güveniyoruz. Kamu, vakıf kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin iş birliği ile kritik teknolojilerde azami ölçüde yerli ve milli bir savunma sanayiine ulaşacağımıza ve ülkemizi uluslararası alanda teknoloji ihraç eden en güçlü ülkelerden biri konumuna taşıyacağımıza bütün kalbimizle inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.Konuşmaların ardından gerçekleştirilen fuarın açılışı sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile stantları gezdi.Akar, tören öncesinde de Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky ile fuar alanını gezerek bilgi aldı.Fuarın açılışına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hava Kuvveleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.

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hulusi akar, yunanistan, osmanlı, kuzey kıbrıs, libya