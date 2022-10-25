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https://sputniknews.com.tr/20221025/bahceli-siyasi-muhitler-arasi-surekli-gocenlerle-isimiz-olmaz-1062673571.html
Bahçeli: Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle işimiz olmaz
Bahçeli: Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle işimiz olmaz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle işimiz olmaz. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze asla bakmayız" dedi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, tbmm
devlet bahçeli, mhp, tbmm

Bahçeli: Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle işimiz olmaz

10:46 25.10.2022 (güncellendi: 11:00 25.10.2022)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle işimiz olmaz. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze asla bakmayız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle işimiz olmaz. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze asla bakmayız.
Tarafımız belli, adayımız bellidir. Asıl gelen Cumhur İttifakı'dır.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını arıyor. Görüş ayrılıkları bitmiyor.
Yabancı ülkelerde Türkiye'yi ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nı vicdanları sızlamadan şikayet sırasına giriyorlar. Her akşam sözde uzman yorumcular bağıra çağıra 'zillet ittifakının' adayı üzerinde toto oynuyorlar. Öyle isimler öne sürülüyor ki. İstanbul'u perişan eden, aciz, arızalı ve başarısız şahsın devamlı ön plana çıkarılması kimin tembihidir?
Kadından imam olmaz diyen siyasetçinin, yancıları ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için kulisleri kaynatması fırsatçılık değil midir? Bunları hangisi cumhurbaşkanlığına layık olabilir?
Cumhurbaşkanlığı staj yapma yeri değildir. Yalvarma ile oturulacak bir makam değildir.
Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir meydan okuyacağına cesaretin varsa adaylığını açıkla. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın, bakalım ederin neymiş?
Başörtüsünü Anayasal güvenceye haydi buyur birlikte kavuşturalım.
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