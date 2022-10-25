Bahçeli: Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle işimiz olmaz

Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle işimiz olmaz. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze asla bakmayız. Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle işimiz olmaz. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze asla bakmayız.

Tarafımız belli, adayımız bellidir. Asıl gelen Cumhur İttifakı'dır. Tarafımız belli, adayımız bellidir. Asıl gelen Cumhur İttifakı'dır.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını arıyor. Görüş ayrılıkları bitmiyor. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını arıyor. Görüş ayrılıkları bitmiyor.

Yabancı ülkelerde Türkiye'yi ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nı vicdanları sızlamadan şikayet sırasına giriyorlar. Her akşam sözde uzman yorumcular bağıra çağıra 'zillet ittifakının' adayı üzerinde toto oynuyorlar. Öyle isimler öne sürülüyor ki. İstanbul'u perişan eden, aciz, arızalı ve başarısız şahsın devamlı ön plana çıkarılması kimin tembihidir? Yabancı ülkelerde Türkiye'yi ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nı vicdanları sızlamadan şikayet sırasına giriyorlar. Her akşam sözde uzman yorumcular bağıra çağıra 'zillet ittifakının' adayı üzerinde toto oynuyorlar. Öyle isimler öne sürülüyor ki. İstanbul'u perişan eden, aciz, arızalı ve başarısız şahsın devamlı ön plana çıkarılması kimin tembihidir?

Kadından imam olmaz diyen siyasetçinin, yancıları ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için kulisleri kaynatması fırsatçılık değil midir? Bunları hangisi cumhurbaşkanlığına layık olabilir? Kadından imam olmaz diyen siyasetçinin, yancıları ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için kulisleri kaynatması fırsatçılık değil midir? Bunları hangisi cumhurbaşkanlığına layık olabilir?

Cumhurbaşkanlığı staj yapma yeri değildir. Yalvarma ile oturulacak bir makam değildir. Cumhurbaşkanlığı staj yapma yeri değildir. Yalvarma ile oturulacak bir makam değildir.

Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir meydan okuyacağına cesaretin varsa adaylığını açıkla. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın, bakalım ederin neymiş? Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir meydan okuyacağına cesaretin varsa adaylığını açıkla. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın, bakalım ederin neymiş?