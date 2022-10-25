https://sputniknews.com.tr/20221025/atso-baskanligi-iptal-edilen-cetin-140-yillik-oda-tarihinde-boyle-bir-karar-yok-1062693066.html

ATSO başkanlığı iptal edilen Çetin: 140 yıllık oda tarihinde böyle bir karar yok

ATSO başkanlığı iptal edilen Çetin: 140 yıllık oda tarihinde böyle bir karar yok

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası seçimini 58’e 59 oyla kazanan Davut Çetin, “YSK almış olduğu kararla ‘ben sizin seçiminizi beğenmedim, iptal ettim, ilçeninkine... 25.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-25T18:30+0300

2022-10-25T18:30+0300

2022-10-25T18:30+0300

anlat bana

türkiye

antalya ticaret ve sanayi odası (atso)

davut çetin

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ATSO başkanlığı iptal edilen Çetin: 140 yıllık oda tarihinde böyle bir karar yok ATSO başkanlığı iptal edilen Çetin: 140 yıllık oda tarihinde böyle bir karar yok

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki konuğu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimini 58’e 59 oyla kazanan, ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 56 oyun iptal edilmesiyle başkanlığı kaybeden Davut Çetin’di. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 365 oda ve borsada yapılan seçimlerde en çok konuşulan il Antalya oldu. Seçim sürecinin ATSO'nun 140 yıllık tarihine bir kara leke olarak gireceğini savunan Çetin, “3 sefer seçim kazandık ama kimseye beğendiremedik. Kazandığımız açıkça ortadaydı. 7 ekime kadar süren yönetim kurulu başkan ve üyelerinin seçimleri vardı. 58-59 oyla kazandık. Ancak işin siyasi boyutu dahil her türlü maddi ve manevi baskıya maruz kaldık. Bugüne kadar böyle bir baskı yaşamamıştık. 56 oyumuz iptal edildi. Üyelerimizin iradesini tamamen yok saydılar” ifadelerini kullandı.YSK’nın oda seçimlerine müdahale hakkının olup olmadığı konusunu ele alan Çetin, “Odalar ve Borsalar Birliği yönetmeliğinin 22. Maddesinde var. Son karar verici merci il seçim kuruludur ve ‘yüksek seçim kuruluna gidilemez’ yazar. Ama karşımızdaki rakip tam kanunsuzlukla gitti. İlçe seçim kurulunun verdiği karara uydu. Kararı veriş şekli de çok garip. Perşembe günü müracaat ediliyor, Cuma günü YSK toplanıyor. Bizim madde görüşülüyor ve ön bir kararla 6’ya 5 iptal ediyorlar. Gerekçeli kararı 10 gündür bekliyoruz ama hala göndermediler. Bizim kararımız çok alelacele alındı. 140 yıllık Oda tarihinde böyle bir karar yok. YSK almış olduğu kararla ‘Ben sizin seçiminizi beğenmedim. İptal ettim, ilçeninkine uyuyorum’ dedi. En kötü ihtimal olarak, ‘seçiminizi iptal ediyorum’ demesi gerekirken, hiç beklemediğimiz şekilde ilçe seçim kurulunun kararına uyuyorum” dedi. Bundan sonra odalarda çok daha hukuksuzluk görülecek gibi duruyor” sözlerini dile getirdi.

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2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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türkiye, antalya ticaret ve sanayi odası (atso), davut çetin, аудио